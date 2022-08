Aecoc homenajeará a los 'abufluencers' por luchar contra el desperdicio alimentario

Aecoc, la principal asociación de gran consumo de España, homenajeará a los verdaderos influencers del desperdicio de alimentos, los abuelos y abuelas, a los que denomina abufluencers, por su contribución a la lucha contra el desperdicio de los alimentos con recetas que aprovecha "las sobras en lugar de tirarlas".

Aecoc, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, celebrará, el próximo 29 de septiembre en CaixaForum de Madrid, el décimo aniversario de su Punto de Encuentro contra el Desperdicio Alimentario, una cita anual ineludible para empresas, organizaciones y administraciones implicadas en la lucha contra el desperdicio de alimentos.

El evento coincidirá con el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y, por primera vez, rendirá homenaje a los verdaderos influencers en el aprovechamiento de los alimentos: los Abufluencers, nuestros mayores. "Si alguien ha contribuido a dar valor a los alimentos y sacar el máximo partido a cada plato esos han sido nuestros abuelos y abuelas.

Ellos han inspirado a los más jóvenes con recetas de aprovechamiento y en nuestro décimo aniversario no podía faltar un reconocimiento a nuestros Abufluencers", explica David Esteller, responsable del proyecto de Aecoc La Alimentación No Tiene Desperdicio.

Concurso

La campaña Abufluencers quiere poner en relieve la experiencia y sabiduría de nuestros mayores en los fogones para animar a otros a aprovechar hasta la última miga de cada alimento. Para dar visibilidad a los Abufluencers, Aecoc organiza un concurso en el que animan a las familias a mandar un video a de sus mayores explicando su receta favorita de aprovechamiento con una duración máxima de 1 minuto.

El vídeo debe ser original e inédito, es decir, no debe haber sido publicado en ningún medio o soporte; y no deberá haber recibido previamente ningún premio o reconocimiento en otro certamen o concurso nacional y/o internacional. El vídeo no deberá representar ni hacer alusión a ninguna marca comercial y puede enviarse hasta el próximo 15 de septiembre.

El jurado del concurso "Abufluencers" Aecoc contra el Desperdicio Alimentario estará formado por: Kilian Zaragozá (Co-fundador de Nadie Sin su Ración Diaria); Ana Lorenzo (directora de comunicación y asuntos públicos de Grupo IFA), Montserrat Arias (consejera delegada y Fundadora de la agencia de comunicación Bemypartner) y Nuria de Pedraza (directora de comunicación y relaciones institucionales de Aecoc).

El ganador será premiado con un almuerzo o cena para dos personas en alguno de los restaurantes participantes en la edición del libro "Estrellas contra el desperdicio" editado por Aecoc o en su defecto en un restaurante con estrella Michelin, a determinar, según la ubicación del ganador, por cortesía de Grupo IFA. Una experiencia única para el premiado como el "Abufluencer contra el desperdicio 2022".