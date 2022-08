Viñas del Vero recibe por quinto año consecutivo la máxima distinción de los premios de Tripadvisor

La valoración de los viajeros de la propuesta enoturística de esta bodega de la DO Somontano ha hecho que haya obtenido la insignia Best of the Best, el máximo reconocimiento dentro de los premios Travelers' Choice de Tripadvisor.

Un reconocimiento que ha obtenido por quinto año consecutivo de la mayor plataforma online de orientación de viajes del mundo, que concede el premio Travellers' Choice a aquellos alojamientos, atracciones y restaurantes que reciben constantemente opiniones excelentes de los viajeros y se encuentran entre el 10% de los mejores establecimientos de Tripadvisor.

La propuesta enoturística de esta bodega ofrece unas experiencias protagonizadas por la biodiversidad que envuelve sus viñedos, la gastronomía local y el viñedo, la bodega y el vino. Además, cuenta con postes de recarga gratuitos para vehículos eléctricos y de hidrógeno disponibles para los visitantes.

Con este galardón, Tripadvisor y su comunidad de usuarios han reconocido así la propuesta enoturística de Viñas del Vero, que se basa en las sensaciones y toma el vino, la gastronomía y la naturaleza como protagonistas.

The Wine Garden se podría definir como un chill out, un jardín entre viñedos o un pequeño paraíso en plena Denominación de Origen Somontano. "Pero The Wine Garden es mucho más. Es la razón para catar nuevos vinos, un plan ideal para salir con familia o amigos. La excusa perfecta para conocer la pasión con la que Viñas del Vero elabora sus vinos", explican desde la bodega.

En The Wine Garden se podrán catar sin prisas los vinos de Viñas del Vero, por botellas o copas. La bodega también cuenta con propuestas gastronómicas, como quesos de la sierra de Guara, conservas, helados e, incluso, un aperitivo en formato take away creado por el restaurante Trasiego de Barbastro.

Además, desde su fundación, Viñas del Vero ha contribuido a la conservación y desarrollo de la biodiversidad que envuelve sus viñedos. Hoy, la bodega ha dado un paso más con la iniciativa medioambiental "Vidas de Viñas del Vero". Esta acción ha llevado a colocar varias cajas nido para diferentes especies de ave, que ejercerán de plaguicidas naturales ante insectos y roedores.

El visitante podrá conocer cómo es la biodiversidad que rodea Viñas del Vero a través de un recorrido autoguiado que le llevará a descubrir cómo es el hábitat natural de lechuzas, autillos, carboneros, cernícalos e, incluso, murciélagos.

La experiencia incluye diferentes contenidos audiovisuales, grabados en el propio viñedo, que permiten conocer más sobre las diferentes especies de aves. El tour cuenta con un mapa interactivo con las paradas y toda la información de las aves que habitan en cada caja nido. Esta propuesta permite vivir la experiencia al visitante a su propio ritmo y culminarla con la cata de un vino en el espacio de visitas de la bodega.