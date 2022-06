El Corte Inglés eleva un 22% sus ventas y logra un beneficio neto de 120 millones de euros

El Corte Inglés ha cerrado el ejercicio 2021 con una cifra de negocios consolidada de 12.508 millones de euros, lo que supone un incremento del 21,93% respecto al año anterior. Es una facturación que se queda aún lejos, no obstante, de los 15.260 millones de euros que facturó en 2019, antes de la pandemia, aunque teniendo en cuenta también que no son cifras comparables debido a que no incluyen las ventas de la filial de Seguros tras la toma de control por parte de Mútua.

Esta mejora viene determinada, según el grupo, por "la buena evolución del negocio, la optimización de costes y los aciertos en la gestión, lo que ha permitido recuperar la senda del crecimiento y volver a beneficios a pesar de todas las dificultades que han supuesto las sucesivas variantes del Covid, la escasa recuperación turística, el complejo contexto económico y una escalada del precio de la energía sin precedentes".

El Corte Inglés, que está inmerso en un plan de reestructuración comercial que ha supuesto el cierre de varios centros, ha alcanzado el beneficio bruto de 3.896 millones de euros, lo que supone un incremento del 30,5% respecto al ejercicio precedente; el ebitda se sitúo en 804 millones de euros (756 millones más que el año anterior), y un beneficio neto de 120 millones, frente a las pérdidas de casi tres millones del ejercicio anterior.

El sector del retail

El motor de la recuperación ha sido el negocio del retail que ha logrado unas ventas de 11.300 millones, con una importante recuperación del área de moda, cuyo crecimiento se sitúa en casi el 49% respecto al ejercicio 2020. Destaca también el buen comportamiento de la venta online, que ya representa el 12,3% del volumen total del negocio de los grandes almacenes.

"Esta evolución positiva ha sido posible gracias a la planificación realizada con antelación para garantizar la disponibilidad de stock, especialmente en la temporada de Navidad, así como a la eficiente negociación con los proveedores, una mejor planificación de las compras, y la exposición limitada a las adquisiciones en Asia", asegura la empresa.

Dentro del retail, la moda ha experimentado un notable crecimiento al lograr una cifra de ventas de 4.090 millones de euros (un 48,8% más que el año anterior). También han registrado una fuerte evolución las ventas de hogar y electrodomésticos (un 11,3% más) que se han situado por encima de los 1.302 millones, así como el área de cultura y ocio con un incremento del 11,5% y una cifra de negocios de 2.145 millones.

Alimentación y viajes

En el área de alimentación, se ha corregido el momento excepcional que vivió el sector en 2020, situando el volumen de ventas en 2.648 millones, lo que representa un leve descenso del 4,8%. El Corte Inglés destaca asimismo la importante mejora de Viajes El Corte Inglés a pesar de la persistencia que los efectos de la pandemia han tenido durante gran parte del ejercicio. Las ventas de este área han alcanzado los 984 millones de euros, con un crecimiento del 218,6% sobre el año anterior.

En el área de Seguros, la actividad ha mantenido una senda ascendente con unos ingresos de 217 millones de euros (un 2,8% más que el año anterior) y un ebitda de 98 millones, lo que supone un incremento del 5,4%. La empresa explica que "la alianza estratégica con el Grupo Mutua, firmada ya en el ejercicio 2022, va a permitir ofrecer a los clientes de El Corte Inglés una mejor oferta de seguros, más completa y personalizada".

Grado de inversión

La evolución positiva que el Grupo ha mantenido a lo largo del ejercicio 2021, así como la acertada optimización de costes, ha sido recompensada por las principales agencias de rating que han mejorado sus perspectivas sobre El Corte Inglés situándolas a sólo un paso del grado de inversor. Este reconocimiento ha estado también acompañado de dos acontecimientos significativos: la liquidación de la primera emisión de bonos por importe de 600 millones de euros y, ya en marzo de 2022, la refinanciación por una cuantía máxima agregada de 2.600 millones de euros realizada con formato de investment grade, menor coste y mejores condiciones.

Por otra parte, y como consecuencia del mayor flujo de caja operativo, en 2021 se ha producido una reducción de la deuda que al cierre del ejercicio se situaba en 3.514 millones de euros. Tras la firma del acuerdo con Mutua, la deuda vuelve a registrar un fuerte descenso, quedando en 2.555 millones de euros, el nivel más bajo de los últimos 15 años.