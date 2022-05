Estos son los mejores aires acondicionados del mercado para este verano, según la OCU

Con temperaturas que rozan los 40 grados, toca, para quien lo tenga, desempolvar el aire acondicionado. Y en el caso de que no funcione, no preste el funcionamiento deseado o no se disponga de uno, es el momento de pensar en adquirir uno nuevo.

Con este pretexto, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han realizado un análisis comparativo de 51 modelos, de los cuales 25 poseen una potencia de 3,5 kW y otros 26, de 2,5 kW. Mientras que los primeros son los más indicados para habitaciones de más de veinte metros cuadrados, los segundos se recomiendan para estancias más pequeñas.

"Tanto si has decidido apostar por un aire acondicionado fijo como por uno portátil, te recomendamos que lo compres fuera de temporada, cuando los precios son más competitivos y puedes encontrar campañas promocionales, con descuentos y ofertas realmente ventajosas", aconsejan desde la organización.

Así, desde OCU destacan dos equipos con etiqueta energética A++, tanto por sus buenas prestaciones, como, sobre todo, por su bajo precio, inferior a los 600 euros.

"Los modelos con etiqueta energética A+++, más caros, son más eficientes, tanto en refrigeración como en calefacción, sobre todo en modo Eco, capaz de reducir el consumo hasta un 30 % adicional en la factura eléctrica. Por eso, si puede invertir un poco más de dinero en el equipo de aire acondicionado, resultan una opción a tener en cuenta", explica la organización.

Fujitsu y Daikin

Estos son los dos aires acondicionados seleccionados por OCU:

- Fujitsu ASY 25 UI-LMC. Este modelo se vende a partir de 464 euros y OCU calcula que puede ocasionar un gasto anual de 148 euros. Como virtudes, resalta su buena eficiencia tanto refrigerando como calentando, " lo que le hace una opción ideal para quien quiera utilizarlo tanto en invierno como en verano". También, destaca su confort "gracias a su buena distribución del aire y homogeneidad", y que disponga de un modo Eco con el que ahorrar energía durante su uso. Su principal defecto: un elevado consumo energético en stand-by.

- Daikin AXF25A (ATXF25A / ARXF25A). Las diferentes versiones del modelo de Daikin se venden a partir de 510 euros y conllevan un consumo anual de unos 150 euros. A favor de esta compra, OCU destaca su buena calidad respecto a su precio, con un consumo energético bajo. "Además, consigue mantener muy bien la temperatura deseada", añade. Por contra, la organización considera que se podría mejorar su modo 'refrigeración', "cuando además queremos deshumidificar".