Aguado: "No descarto nuevas elecciones en Madrid, pero ojalá se eviten"

Esther Esteban Madrid

Si entras en su Twitter, en los últimos días no hay tema de actualidad que no le merezca un comentario. "Esa sonrisa atraviesa el alma (...). Madrid tiene que convertirse en la cuna de la investigación y la innovación", decía sobre el primer niño que ha aprendido a nadar con un exoesqueleto. "Se cumplen 22 años de la liberación de Ortega Lara, secuestrado por ETA 532 días. Ni olvido ni perdón". A Ignacio Aguado (Madrid, 1983), candidato a vicepresidente del Gobierno de Madrid -si hay un acuerdo de centroderecha- no se le cae de la boca la expresión "socio preferente" refiriéndose al PP y niega que Vox pueda entrar en la coalición. Él podría ser, con solo echar un vistazo a su currículum, la antítesis del político al uso donde el plagio está tan extendido. Llegó a estudiar simultáneamente tres carreras, licenciándose en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (2001-2007) y en Ciencias Políticas y de la Administración (2004-2009) por la Autónoma de Madrid. Posteriormente hizo un máster en negocio energético y desarrolló su carrera profesional en un despacho de abogados en Liverpool y en Unión Fenosa, hasta que aterrizó en Ciudadanos como afiliado en 2013. Tiene una actividad frenética, casi imposible para el común de los mortales, y desde que se celebraron las municipales y autonómicas participa en una media de tres reuniones al día con el equipo de negociación del PP y acude a dos comparecencias en los medios de comunicación, lo que hace prácticamente imposible encontrar un hueco en su hipersaturada agenda. Aun así, durante la entrevista no hay preguntas sin respuesta, ni temas tabú.

Dice que la repetición de elecciones a nivel autonómico está en el tejado de Abascal y que una nueva cita con las urnas a nivel nacional sería un gran fracaso de la política. Afirma que Pedro Sánchez no es de fiar, le pide que deje de marear la perdiz y califica a de vergonzosa la paralización del Congreso por los intereses partidistas del PSOE. Señala que un Gobierno de Podemos con los socialistas sería muy perjudicial para nuestro país y niega, eso sí, que su partido esté en crisis, pese a los sonados portazos.

¿Habrá gobierno de coalición PP-Cs en la Comunidad de Madrid? Vox no está por apoyarlo si no se va a un tripartito, cosa que ustedes rechazan...

Nuestra voluntad es que haya un Gobierno de coalición PP-Cs en Madrid. De hecho, ésta es la tercera semana de negociaciones, estamos trabajando mucho y muy duro. Creo que más pronto que tarde tendremos Gobierno, porque urge que los madrileños vean todas las reformas que tenemos pendientes.

¿Tienen una relación vergonzante con Vox? Porque les necesitan, pero no quieren saber nada de ellos, ¿no?

Estamos haciendo lo que dijimos en campaña: intentar llegar a un acuerdo con el PP, que es nuestro socio preferente, y vamos a mantener la palabra dada. Lo que haga Vox, o el resto de las formaciones políticas, les corresponde decidirlo a ellos. Espero que Vox no bloquee este Gobierno y permita que arranque la legislatura. Si no lo hace, podría darle el Gobierno a Gabilondo y a Errejón, y eso sería malo para esta Comunidad.

O sea, que la pelota está en el tejado de Vox y si finalmente hubiera un Gobierno de izquierda en Madrid, la responsabilidad sería suya.

Vox va a tener que posicionarse. Primero, cuando le presentemos el programa de Gobierno y luego, cuando haya que votar la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Tendrán que decidir si bloquean ese Gobierno de centro liberal o si se lo dan a la izquierda. Vox es dueño de sus escaños y de sus votos, y cuando llegue esa investidura la pelota estará en su tejado.

¿Y descarta un escenario de nuevas elecciones en Madrid si Vox se mantiene en su posición? Porque la izquierda tampoco suma.

No descarto un escenario de nuevas elecciones en Madrid, pero ojalá no se produzca. PP y Cs sumamos 56 escaños, suficiente como para poner en marcha el Gobierno. Luego, durante la legislatura, acordaremos leyes con todas las formaciones, como hemos hecho en el pasado. Espero que Vox sea responsable y que, en lugar de bloquear, construya y permita que arranque la legislatura.

¿En ningún caso aceptarían lo que ha exigido Rocío Monasterio: expatriar a menores extranjeros, quitar la ayuda a los inmigrantes ilegales o modificar todo lo que hay en torno al movimiento LGTBI?

No vamos a entrar en una negociación de programa de Gobierno con Vox. Nuestro acuerdo, como le digo, será con el PP, y todo lo que esté al margen de ese acuerdo será papel mojado y no lo aceptaremos de cara a la formación de un Gobierno.

¿Sigue pensando, como ha dicho, que Vox frivoliza la violencia machista, estigmatiza a los inmigrantes y agrede al colectivo LGTBI? ¿Eso es ser de extrema derecha?

Nosotros queremos vivir en una Comunidad de Madrid a color, donde no se dé un paso atrás en materia de derechos civiles ni libertades y menos retroceder en el tiempo 50 años. Creo que sería un error y una equivocación aceptar planteamientos que supongan invisibilizar al colectivo LGTBI, retirar derechos, estigmatizar a los inmigrantes o frivolizar con la violencia machista. Quien haga eso, nos va a tener enfrente, sea el partido que sea.

Unidas Podemos, en concreto Isabel Serra, dice que Madrid, con ustedes, va a seguir siendo una región rica, pero la que tiene mayores índices de desigualdad, y augura retroceso de derechos y libertades

Bueno, ya sabemos qué hacen ellos cuando gobiernan, hemos visto su actuación en el Ayuntamiento de Madrid: prometieron miles de viviendas y al final construyeron 63, prometieron que iban a construir 12 parkings disuasorios y construyeron cero, prometieron ocho polideportivos municipales y construyeron cero, y no han resuelto ni uno de los problemas que había cuando llegaron. Podemos va con ese mantra en el que defienden la igualdad de un modelo de sociedad y luego votan en contra de cualquier avance. Aún recuerdo la pasada legislatura a Podemos votando en contra de la educación infantil gratuita de 0 a 3 años o en contra de la bajada de las tasas universitarias, o de aumentar los presupuestos de sanidad y educación. Dicen una cosa y luego apoyan la contraria. Así que la credibilidad de Podemos es cero.

Cerrar acuerdos con el PP, ¿está suponiendo una crisis en Cs? Se han ido Toni Roldán, Javier Nart, incluso Garicano tiene una posición crítica.

Mantenerse y ser coherente con lo que se dijo en campaña y lo que se prometió a los votantes nunca puede suponer una crisis. Cs no está aquí para hacer presidente a Sánchez. Esa decisión, que explicamos en campaña, ha supuesto el apoyo de 4,2 millones de españoles que nos votaron. La propia ejecutiva nacional del partido, hace dos meses, decidió por unanimidad no investir a Sánchez y pasar a la oposición. Por lo tanto, si ahora hay compañeros que apuestan por cambiar el criterio y hacer presidente a Sánchez, tendrán que ser ellos los que expliquen su postura.

Vamos, que el partido no se está rompiendo, sino que algunos no han cumplido lo acordado por la dirección...

Cs no se está rompiendo en absoluto. De una ejecutiva nacional de 35 personas, que haya cuatro que consideren que hay que investir a Sánchez tiene la importancia que tiene, pero esas posiciones discrepantes ni van a cambiar nuestro discurso ni van a suponer que tengamos que dar un giro sobre lo aprobado. Por mucho que algunos poderes o medios de comunicación estén empujando a que traicionemos la palabra dada. No lo vamos a hacer.

¿Acusa a Roldán o Nart de dejarse influir por presiones externas e intentar volar el partido desde dentro?

No, yo no acuso a nadie. Lo que digo es por qué hace dos meses todos los miembros de Cs, sin excepción, decidimos que no íbamos a investir a Sánchez y ahora algunos dicen lo contrario. Nosotros no hemos cambiado de opinión, y algunos lo han hecho, y están en su derecho, pero las explicaciones hay que pedírselas a ellos.

¿Garicano está siendo desleal con Rivera? Para algunos él ha sido el que ha movido las discrepancias...

Garicano y todos los que formamos parte de la ejecutiva nacional somos leales con el partido, con el proyecto, y queremos lo mejor para España, todos. No veo ningún cisma ni ninguna crisis interna, cosa que sí ocurre en otros partidos. Para crisis la de Podemos, o la del PP, que se han estrellado en las últimas elecciones. En Ciudadanos hace dos meses conseguimos un 80% más de escaños y gobernamos en 400 ayuntamientos, hemos duplicado el número de diputados autonómicos y, sinceramente, veo al partido más fuerte que nunca. Aquí sólo ven una crisis imaginaria quienes están interesados en crearla desde fuera.

Pues, según se ha publicado, Moncloa le está prometiendo al Ibex que el nuevo Gobierno será moderado.

Habría que preguntarle al Ibex si cree en las palabras de Sánchez y luego preguntarse si Sánchez tiene palabra. Yo creo que no es de fiar, porque no cumple lo que promete. Él está de hecho pactando con Podemos, con los nacionalistas, queriendo el apoyo de Bildu y yo no veo ninguna moderación en este Ejecutivo, más bien lo contrario. Si yo perteneciera al Ibex no estaría muy tranquilo con un Gobierno de Podemos y Sánchez. Nosotros estaremos en la oposición, intentando fiscalizar lo que haga y presentándonos como la alternativa de Sánchez.

Según Sigma Dos, uno de cada cinco electores de Cs se arrepiente de su voto y el bipartidismo sigue al alza.

La mejor encuesta fue la del 28 de abril, donde quedó muy claro lo que querían los españoles. Me fío poco de las encuestas, y menos en plenas negociaciones para la investidura. Cada vez que se abren las urnas, Cs crece y en solo dos años hemos crecido un 80% en escaños. Aquí en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, hemos pasado de 17 diputados a 26. Me quedo con eso.

¿No es un error no abstenerse en la investidura de Sánchez para evitar que se apoye en los independentistas, a los que ustedes tanto critican?

Sánchez está haciendo un paripé. Ya ha decidido sus socios, incluso tenía decidido que Podemos fuera su socio prioritario antes de las elecciones. Nadie le está empujando a pactar con los nacionalistas. Cuando Sánchez pacta con el PNV la ley infame de abusos policiales, nadie le empuja a que la pacte, ni tampoco le obliga nadie a que forme una coalición con Esquerra Republicana en Baleares, ni a pactar ayuntamientos con independentistas en Cataluña, o a permitir que Bildu entre en la mesa del Parlamento de Navarra. Él mismo ha señalado quiénes son sus socios y ahora debe dejar de marear la perdiz, de hacer el paripé, y permitir que arranque la legislatura para evitar la parálisis, que no beneficia a nadie.

¿Qué le parece que el Congreso esté paralizado desde febrero y que ni siquiera la nueva presidenta haya puesto en marcha las comisiones?

Es evidente que hay un intento de dilatar esta fase de investidura para evitar el control parlamentario al Gobierno. Es vergonzoso que tengamos un Congreso paralizado por los intereses partidistas de Sánchez.

¿Usted también cree que puede haber nuevas elecciones generales en noviembre, si no se consigue llegar a acuerdos de investidura?

Nadie quiere una repetición de las elecciones, y menos la ciudadanía. Se votó el 18 de abril y el 26 de mayo, y lo que hace falta es intentar llegar a acuerdos y poner en marcha gobiernos. Unas nuevas elecciones serían un fracaso de todos y pasarían factura a todos los partidos.

Pues si Podemos insiste en tener un Ministerio y el PSOE no lo acepta, tal vez lo de las nuevas elecciones no sea un paripé.

Que Podemos esté dentro o fuera del Gobierno supone que va a condicionarlo, y eso es un retroceso. Que el Gobierno de España esté condicionado por los planteamientos políticos empíricamente fallidos de Pablo Iglesias o de Pablo Echenique es un riesgo. Son especialistas en crear pobreza, y también suponen un riesgo los guiños que está haciendo Sánchez al nacionalismo. Un Gobierno de coalición o de cooperación entre el PSOE y Podemos es muy perjudicial para España.

Tampoco creo que Sánchez vaya a nombrar a Iglesias ministro de Economía, ¿no?

Los planteamientos de Podemos en materia económica los hemos visto y han resultado fallidos en muchos lugares del mundo, también en Venezuela. Aquí no deberíamos experimentar con cosas que ya han fracasado. Más de cuatro millones de españoles han dicho que no quieren recetas populistas, ni quieren ver a Iglesias ni de ministro de Economía ni de nada. Claro, que eso a Sánchez no le importa. Cada vez que puede, dice que quiere gobernar con Podemos, que es su socio preferente, y eso es lo mismo que decir que quiere hundir a las clases medias y subir los impuestos.

¿Qué le ha parecido a la polémica con la entrevista en TVE a Otegi?

Que la televisión pública, que se paga con el impuesto de todos los españoles, lleve a un terrorista como Otegi es inmoral y no es casual. Se trata de blanquear a Bildu, porque el Gobierno necesita de sus votos, y Rosa María Mateo le ha hecho el trabajo sucio a Sánchez. Hemos pedido su dimisión, porque entre otras cosas venía para un ratito y lleva un año en el que ha convertido la televisión pública en una herramienta de propaganda política, y ha conseguido hundir la au-diencia de TVE y dejarla en los peores resultados de su historia.

¿No es exagerado que antes de saber la sentencia del juicio del 'procés' algunos digan que Sánchez ya ha preparado el indulto?

Sánchez ya ha mandado a dos emisarios a lanzar el mensaje del indulto. Primero lo dijo Iceta, y ahora ha utilizado a Zapatero para defenderles. Está preparando el terreno para conceder posibles indultos, y de paso, hacer un acto intolerable de injerencia al poder judicial.

¿Cómo es de alarmante que la industria del automóvil esté en caída libre desde que se anunció la subida del diésel?

El anuncio sobre el diésel fue una irresponsabilidad manifiesta, que solo ha servido para frenar a la industria y generar incertidumbre, cuando lo que necesita la economía es precisamente certidumbre y seriedad jurídica. El Gobierno está jugando con las cosas de comer, a costa de dañar a sectores estratégicos. El daño a sectores como el del automóvil ya se ha hecho, y es seguramente irreparable. Espero que no se siga por ese camino, porque anuncios de subidas fiscales a determinadas tecnologías lo que hacen es provocar un frenazo inmediato a la fabricación y venta de este tipo de artículos, con todo lo que eso conlleva de destrucción de puestos de trabajo.

Por último, ¿cambiar el concepto de Madrid central es una 'vendetta' contra la gestión de Carmena, como les está acusando la izquierda?

Madrid Central se planteó mal, fue una chapuza, que ha generado costes e inconvenientes a miles de madrileños, que se han visto atrapados en la ratonera de Carmena. Ahora hay que ver cómo podemos corregir Madrid Central para que haya una convivencia pacífica entre comerciantes, viandantes y conductores, entendiendo que los centros de las ciudades tienen que evolucionar hacia zonas más peatonalizadas y más libres de tráfico, como ocurre en toda Europa. El problema de Madrid Central es que se puso en marcha de un día para otro, como una ocurrencia, y en lugar de reducir la contaminación lo que ha hecho es aumentarla. Ahí están los datos.