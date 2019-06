Sánchez se reunirá el 2 de julio con Batet para fijar una fecha de investidura aún sin asegurar los apoyos

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a revalidar el cargo en Moncloa, Pedro Sánchez, mantendrá una reunión el próximo martes 2 de julio con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar una fecha para el debate de investidura.

"El candidato socialista se presentará al debate de investidura para que España tenga un gobierno progresista, europeísta y moderado. Nuestro país necesita avanzar y Pedro Sánchez quiere liderar ese proyecto con sentido de Estado", señalan fuentes socialistas recogidas por Europa Press.

El encuentro con Batet ocurrirá tras el viaje de Sánchez a Japón para participar en la Cumbre del G-20 que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de Osaka.

Sánchez está dispuesto a acudir a la investidura sin los apoyos asegurados. Su última reunión con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para desbloquear la investidura también terminó en fracaso ante la exigencia del líder morado de entrar en un gobierno de coalición.

De hecho, Iglesias comunicó a Sánchez que en el caso de no lograr este objetivo no descarta votar en contra de su investidura, mientras que el presidente en funciones repitió su oferta de "gobierno de cooperación" y avisó al líder de Podemos de que está determinado a presentarse a un debate de investidura en el mes de julio tenga o no tenga amarrados antes los apoyos suficientes para sacarlo adelante.