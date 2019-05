Aguirre lanza un dardo envenenado a Rajoy y recuerda que la "desbandada de votos del PP" empezó con él

La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre ha reclamado su porción de protagonismo en los actos de celebración del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, al valorar los resultados obtenidos por el PP en las elecciones generales. Su partido ha sufrido una importante debacle en la que se ha quedado con sólo 66 escaños en el Congreso de los Diputados. Aguirre ha aprovechado el momento para recordar que fue Rajoy quien invitó a que se fueran aquellos que desearan pertenecer "al partido liberal o conservador".

Ante esto, Aguirre ha responsabilizado a "todos los que formamos el PP" de haber sido incapaces de "frenar" la "desbandada" de votos que "empezó con Rajoy". "Los culpables somos nosotros, todos los responsables del PP", se ha pronunciado la expresidenta en la Real Casa de Correos, en los momentos previos a la ceremonia de conmemoración.

La expresidenta regional ha achacado los malos resultados a la incapacidad de los cuadros de mando del partido de no haber sido capaces "de frenar la desbandada que empezó con Rajoy", de quien recordó la frase "de la que yo fui destinataria", en la que afirmó que "si alguien se quiere ir al partido liberal o al conservador, que se vaya". "Yo no me fui. Otros le hicieron caso y se han ido", ha remachado.

Esperanza Aguirre ha llamado a "estar juntos" a su partido y rechazó los "descalificativos hirientes" que se han intercambiado en las últimas semanas el PP y Vox.

Ha recordado que en las elecciones autonómicas de 2007 el PP obtuvo el 53,5% de los votos, "la misma cifra" que la lograda por el PP, Vox y Cs en estas generales para evidenciar que la fragmentación ha lastimado a la derecha en esos comicios.

Por último, ha rechazado que el PP haya dado "un giro al centro", ya que "siempre estuvimos en el centro, que es lo que quieren la mayoría de los españoles".