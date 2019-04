Sánchez, a la derecha: "La buena gente no roba, no espía, no insulta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado al "bloque de la involución", PP, Ciudadanos y Vox, por querer "encapsular" a España en "una única plaza", la de Colón, y ha señalado que "la buena gente no roba, no espía, no insulta".

"Este es un país de buena gente y la buena gente no roba, no espía, no insulta. Nos gusta discutir pero para arreglar las cosas, no para enquistarlos como quiere la derecha", ha subrayado este sábado Sánchez en un acto público del PSOE en Sevilla.

En la misma línea, ha añadido que el PSOE espera a representar a partir del próximo 28 de abril a la "buena gente" que "no insulta, no crispa, no roba y no espía". "Los que no me ven como su candidato preferido saben que, escuchando las cosas que dice la derecha, el único proyecto político sensato que puede garantizar que España avance y no retroceda es el del PSOE", ha sentenciado.

Para el presidente del Ejecutivo, España "necesita" un Gobierno centrado en resolver los problemas de desigualdad social y de convivencia; y en "atajar los casos de corrupción que vienen del pasado". "El único Gobierno que puede resolver esos desafíos es el PSOE", ha dicho.

Asimismo, Sánchez ha defendido que el PSOE "siempre" ha "tendido la mano" y "dialogado" con todas las formaciones políticas "siempre dentro de la Constitución y de la legalidad estatutaria". "El independentismo y la derecha quieren tanto a Cataluña y a España que la quieren para ellos solos, pero nosotros la queremos para todos", ha sentenciado.

En este sentido, ha añadido que la independencia en Cataluña no se va a producir porque la Constitución española "no lo recoge" y porque los catalanes "no quieren la independencia de España". "Los independentistas prefieren en Madrid un Gobierno del PP que uno del PSOE porque confrontan y son plenamente conscientes de que la independencia no se va a producir", ha dicho.