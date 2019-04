Alberto Garzón: "Sánchez puede morir de éxito si da por seguro que ganará"

Cuando le preguntas si su designación para encabezar la candidatura al Congreso por Málaga -en vez ir por Madrid como socio preferente de Pablo Iglesias- ha sido un menosprecio a la formación que lidera , reacciona rápido y dice, sin más, que se han optimizado recursos: "Soy malagueño y creemos que concentrar a los líderes más conocidos en una sola circunscripción nos hubiera perjudicado". Se muestra convencido de que fue un acierto unir su destino a Podemos, aunque ahora las encuestas vayan a la baja, y dice que esa fórmula es irreversible. Defiende la unidad electoral, pero, eso sí, manteniendo su autonomía como una formación política independiente de la morada . "Si no fuéramos juntos, IU habría desaparecido", sentencia.

Alberto Garzón (Logroño, 1985) se inició a través de las juventudes comunistas, y aunque ha ganado en experiencia sigue pensando que es necesario conservar la tradición comunista y una organización marxista en nuestro país. Para él, el pasado y el presente se deben tener en cuenta y, para muestra un botón, en su despacho del Congreso tiene a la vista, a modo de fetiches, dos de los elementos que se llevó cuando fue elegido diputado por primera vez: una gran bandera republicana y un tablero de ajedrez que le sirve para desconectar. "Nos enseñaron a jugar en el instituto y desde entonces no lo he dejado; me relaja", afirma. Tiene un discurso radical, pero tranquilo, de izquierdas, sin concesiones a la galería: solo se muestra claramente indignado cuando le preguntas por las cloacas del Estado, y acusa al PP y al PSOE de haber tolerado esa situación. Defiende el salario mínimo de 1.300 euros, la renta universal y prohibir las inversiones de los bancos en medios de comunicación. Cree que Pedro Sánchez, si puede, pactará con Albert Rivera y reivindica el perfil de Unidas Podemos como la única opción de izquierda auténtica en España.

El Gobierno ha sacado adelante los 'viernes sociales' por medio de Decretos-Ley, ¿es un acto electoralista?

Aunque son medidas necesarias, se han aprobado en un contexto electoral, y eso no es estético. Mi crítica a los Decretos-Ley no es por el contenido, es porque el PSOE no ha sido lo suficientemente valiente como para enfrentarse al poder económico y resolver los problemas de raíz.

¿A qué se refiere exactamente?

Por ejemplo, en el tema del alquiler no se ha atrevido a fijar topes a las subidas para no enfrentarse a los bancos y a los fondos de inversión que especulan. El PSOE, que está en campaña, no ha querido correr riesgos.

Pero ustedes tenían un compromiso en firme con el PSOE para hacerlo...

El PSOE se comprometió con nosotros a regular los precios del alquiler, y se hicieron los números necesarios. Estamos hablando de que más del 40% de los jóvenes no pueden emanciparse y siguen viviendo con sus padres, porque tienen salarios de miseria y los precios del alquiler están disparados, y eso exige la intervención del Estado.

¿Cree que ha habido un intercambio de cromos con el PNV y Bildu para que apoyaran los 'decretazos' y concederles más transferencias?

Evidentemente, ha habido negociaciones con Bildu y el PNV desconocidas para el público, y que nosotros tampoco conocemos, pero eso también es parte de la política: conseguir apoyos a cambio de ciertas partidas.

¿Llegado el caso, Otegi, Junqueras, y Unidas Podemos darían su apoyo a Sánchez para ser investido?

Es un escenario hipotético dentro de las múltiples posibilidades postelectorales, porque todo está muy abierto. Ahora un 30% de la población dice que se va a quedar en casa, otro 30% no sabe a quién votará, y por lo tanto estamos hablando de millones de personas que pueden cambiar su voto el último día y modificar la correlación de fuerzas en el Parlamento. Sánchez haría mal en dar por garantizado que va a seguir como presidente del Gobierno, porque puede morir de éxito.

Oiga, ¿ IU mantendrá su alianza con Podemos si los resultados son tan malos como auguran las encuestas?

La alianza de IU con Podemos y la unidad que estamos construyendo es irreversible, y no va a depender en absoluto del resultado electoral. No tendría ningún sentido fragmentar más el voto de la izquierda. Además, el espacio político no tiene vuelta atrás. Los tiempos del bipartidismo y un partido más, que entonces éramos nosotros, no van a volver.

En Madrid y en otros territorios IU no quiere ir con Podemos, ¿eso puede debilitarle a usted el liderazgo?

Nosotros aprobamos un acuerdo marco hace más de un año, en el que dejábamos claro que había que ir en alianza con Podemos porque era lo mejor para la izquierda, para el país y para las familias trabajadoras. Sabíamos que luego la realidad de cada territorio puede ser diversa y dejamos flexibilidad, pero la línea estratégica de IU es esa. Evidentemente, hay críticos en IU y en Madrid que creen que yendo por separado es mejor. Creo que es un error. De momento, esta dirección tiene el respaldo de la mayoría de la organización. Si eso cambiara, lógicamente tendrían que cambiar también nuestras responsabilidades y funciones.

¿Cómo vería que IU pactara en Madrid con la plataforma de Errejón?

La decisión de Íñigo Errejón no ha sido buena para las familias trabajadoras, y ha dinamitado los procesos de izquierda que estaban tejiéndose, lo que nos ha llevado a una mayor confrontación. Lo que ha hecho Íñigo confunde mucho más a la gente, la disgrega y la enfrenta, lo cual es negativo. A mí me hubiera gustado que no hubiera sucedido, y todavía queda algún resquicio de esperanza, porque no se han agotado los plazos legales. Pero ya veremos. Yo creo que la decisión que salió en el referéndum en Madrid fue un error .

Los críticos dicen que IU está pagando un alto precio con temas ajenos, como el chalet de Iglesias, ¿es así?

Cuando estás cerca de otras fuerzas políticas, tus errores les afectan a tus aliados, y los de tus aliados te afectan a ti. Eso es inevitable. Si no llegamos a hacer lo que hicimos en 2015, IU ya habría desaparecido, como le pasó a UPyD, y nosotros seguimos existiendo gracias a nuestra colaboración con otras fuerzas políticas.

¿Qué le parece la subida de Vox que pronostican todas las encuestas?

Vox es un fenómeno no demasiado nuevo, porque había un franquismo sociológico que en nuestro país siempre ha existido y estaba en el seno del PP, pero ahora se ha emancipado. Sus propuestas son un retroceso evidente en derechos sociales y laborales, pero comparten con el PP un corpus teórico, y eso ha hecho que la derechización del PP los haga casi indistinguibles. Son un peligro para la democracia, como lo es también la nueva deriva de PP y Cs, están en una posición de intransigencia, de retroceso social y tienen un elemento común, que es la política de clase. Lo primero que han hecho en Andalucía ha sido bajar los impuestos a los más ricos, urdir una privatización parcial de la sanidad pública y subir el precio de las escuelas infantiles. Extender eso a España sería una fatídica noticia, y es lo que harán si ganan.

¿Usted no hace distingos ideológicos entre Ciudadanos, Vox y el PP?

Los tres partidos son la misma derecha. Tienen variaciones, pero los tres han creído que enfrentar a unos españoles con otros, difundir el discurso del odio y del miedo, les da votos. Los tres partidos estuvieron en la manifestación de Colón, han ido a hacer campaña electoral a Alsasua, y no hablan de los problemas cotidianos, sino que se dedican a lanzarse banderas unos contra otros. Es algo peligroso, porque al final lo que socavan son los principios de la democracia.

¿Qué pasa si en las generales gana el PSOE y decide pactar con Cs?

Un pacto PSOE-Cs es un escenario posible y, de hecho, es el preferido por el PSOE. Así lo ha reconocido Ábalos, y hay gente que, teniendo miedo a las tres derechas juntas, cree que votar al PSOE es la mejor opción si se une a Cs. Si eso ocurre, Albert Rivera puede ser ministro de Trabajo, y ya sabemos lo que defiende Cs contra los sindicatos y los derechos laborales. La única forma de garantizar políticas de izquierda es votar a Unidas Podemos, porque el PSOE puede estar tentado de hacer un pacto con Ciudadanos como hizo hace tiempo.

Y si finalmente la alianza es con los mismos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, ¿Pablo Iglesias sería vicepresidente del Gobierno?

Eso es solo un futurible en el que no vamos a entrar. No se trata de repartirse los cargos, sino de saber cuáles son las políticas a desarrollar. Si hemos conseguido subir el salario mínimo a 900 euros con 67 diputados, cuanta más fuerza tengamos muchas más políticas de izquierdas podremos hacer, y para eso necesitamos los votos.

Ahora proponen una subida del salario mínimo a 1.300 euros, ¿se puede?

Se puede subir el salario mínimo a 1300 euros perfectamente, sin que se tambaleen las cuentas, como usted dice. De hecho, había muchos agoreros que decían que la subida de los 900 euros, que ya está en vigor, iba a suponer un infierno económico y lo que ha supuesto son más puestos de trabajo, y una mejora de la economía. Subir el salario mínimo a 1.300 euros no solo permite a la familia tener ingresos suficientes para vivir con dignidad, sino que hará que se recupere la economía y se haga más justa.

Oiga, ¿y que otras dos 'medidas estrella' serán para usted irrenunciables?

Hay muchas medidas estrella, pero para nosotros es prioritario garantizar por ley que se van a revalorizar todas las pensiones con arreglo al IPC. Si sube la vida, tienen que subir las pensiones, igual que los salarios. También proponemos bajar la edad de jubilación a los 65 años, y un programa de inversión pública, de trabajo garantizado, que permita estimular la economía por la vía de la inversión en puestos de trabajo, y cambiar el modelo productivo.

¿La renta universal es factible?

Sí, es factible y hay un enorme debate al respecto. Es necesario combinar medidas que permitan tener ingresos por la vía del trabajo con otras que garanticen ingresos sin necesidad de estar vinculado a ese trabajo, es decir, la renta universal. Las mujeres que se encargan mayoritariamente de los cuidados en el ámbito familiar trabajan, pero su trabajo no está reconocido como tal, y esa renta universal tendría que ir destinada a colectivos de ese tipo.

Si gobiernan, ¿van a prohibir las inversiones de financieras y banca en medios de comunicación? Eso levanta mucha polémica....

Es una polémica exagerada, porque lo que estamos diciendo es conocido: que los fondos de inversión y los bancos influyen y condicionan el contenido de los medios de comunicación, y eso va en detrimento de la democracia. El periodismo no puede tener presiones políticas, ni tampoco de los propietarios o de los bancos.

¿Eso se puede prohibir por ley?

Se pueden hacer, como en países de América Latina, como Ecuador, leyes que garantizan una mayor independencia del periodismo. La publicidad institucional es otro tipo de presión, y esas cosas hay que cortarlas.

Pues al final todo es presión. También Iglesias dice que el Ibex, que Ortega, Botín, Fainé, Florentino Pérez, etc. mandan más que los diputados...

El Ibex 35 tiene una capacidad de coacción y de chantaje al poder público muy elevada. Ana Patricia Botín tiene un salario solo por ser presidenta de Santander de 29.000 euros al día, y además consigue colonizar muchos espacios públicos: las universidades dependen cada vez más de Banco Santander, los medios de comunicación igual, y muchos actos del Gobierno también llevan su firma. Son poderes privados salvajes, capaces de condicionar a todo el país, y eso es intolerable .

¿Y Cataluña?, ¿cómo ve el juicio del 'procés'?, ¿los testimonios pueden demostrar que hubo rebelión?

No hay motivo para considerar que hubo rebelión, y los ejemplos que están dando muchos testigos para justificar la violencia son comparables a actos que pueden ocurrir en cualquier manifestación de cualquier sector. No estamos hablando de un golpe de Estado, sino de alzamientos tumultuosos. Éste es un juicio demasiado cargado de influencias políticas, pero no hay datos objetivos para justificar la rebelión, ni la sedición, ni para mantener en prisión preventiva a los acusados.

¿Se puede llegar a una solución mientras Torra, Puigdemont y los independentistas sigan tensando la cuerda para un referéndum que no es legal?

En Cataluña hay dos millones de personas que quieren la independencia, y ni se les puede meter a todos en la cárcel ni van a cambiar de opinión a base de porrazos, como sugieren las tres derechas españolas. Lo único que hay que hacer es arbitrar una propuesta de diálogo, de negociación y de resolución, y eso cabe perfectamente en un posible referéndum, no para plantear la independencia, sino para ver el modelo territorial.

¿Por qué dicen que el Gobierno no quiere acabar con las 'cloacas del Estado'? ¿Es lo mismo la "policía patriótica" que el "comando Rubalcaba"?

Siempre denunciamos que había tramas organizadas para obstaculizar nuestra labor parlamentaria y política, y ahora sabemos que había una mafia policial dentro de la institución del Estado y que el Gobierno del PP usó a la policía para atacar a los oponentes. Eso es más propio de la dictadura que de la democracia. Todos los partidos que han gobernado, tanto el PSOE como el PP, han usado las instituciones con una frontera dudosa entre lo legal y lo ilegal. Nadie se cree que Villarejo actuara en solitario, ha necesitado de la colaboración de mucha gente, y del silencio cómplice de muchas instituciones. Él es un corrupto, pero las cintas que grabó a Corinna sobre la actividad ilegal al Rey o las que se escucharon de Garzón y la ministra Delgado son reales.

¿Son partidarios de legislar de forma urgente la eutanasia, tras el caso de María José Carrasco?

Es urgente regular la eutanasia y si no tenemos una ley en estos momentos es por la mala fe de PP y Cs y el oportunismo político del PSOE. En IU presentamos una propuesta en el Congreso y teníamos los números para aprobarla, pero el PSOE no apoyó, porque le pareció necesario quedarse con la medalla. Sánchez me lo prometió a mí personalmente, pero no cumplió, y meses más tarde presentaron ellos otra propuesta, que quedó varada por la decisión de PP y Cs.

¿Cree que el 10 de junio será la fecha para exhumar los restos de Franco?

Uno ya no sabe qué decir, porque el PSOE pone fechas y nunca cumple. Su problema es que siempre tratan de usar todo como una operación de marketing, en vez de ir al fondo del problema. Lo que hace falta es una ley de memoria histórica que corrija todas las deficiencias de la de 2007, como le corresponde a un país que quiere dejar atrás su fase fascista, como hicieron Italia, Alemania y Francia, pero los socialistas no han tenido el valor suficiente para hacerlo.