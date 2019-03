El abogado de Puigdemont asegura que antes de la sentencia de Estrasburgo "ya seremos una república"

El abogado de Carles Puigdemont y también candidato de JxCat en el Congreso por Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, se ha mostrado convencido de que Cataluña será "una república" antes de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en Estrasburgo, se pronuncie sobre el juicio a los líderes soberanistas en el Alto Supremo.

En una entrevista de Europa Press con motivo de la publicación de su libro '1 judici (polític) i 100 preguntes' (Símbol Editors), Cuevillas ha afirmado: "Antes de que tengamos la sentencia de Estrasburgo ya seremos una república", una decisión judicial que augura para dentro de entre cinco y ocho años.

El abogado prevé que tras la sentencia del Supremo, las defensas presentarán recurso de amparo al Tribunal Constitucional y, una vez agotada la vía interna, se recurra al TEDH, pero avisa: "Estrasburgo, si nos va bien como esperamos, será una solución puntual para los presos, que está muy bien. Pero no nos dará la república".

Para Cuevillas, que presentará su libro este lunes en un acto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Teatro Poliorama de Barcelona, la condena "está decidida", ya que una mayoría de los miembros de la sala ya formaron parte de la sala de admisiones de la querella de la Fiscalía, pero no está acordado aún por cuántos años.

"Creo que nos quedaremos a la mitad -de las peticiones iniciales de las acusaciones- porque quieren una sentencia por unanimidad para evitar votos particulares y hay dos o tres magistrados que no lo ven tan claro, y en el momento de consensuar deberán rebajar planteamientos", ha argumentado, pese a que él cree que se les debería absolver, desde un análisis puramente jurídico.

De hecho, respecto al relato de hechos que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, que abarca hitos de 2012 a 2017, ha ironizado: "No hay suficiente Viagra en todo el mercado para mantener un levantamiento cinco años, es imposible", por lo que, a sus ojos, no hay delito de rebelión.

Conspiración a la rebelión

Según su criterio, les condenarán por un delito de conspiración para la rebelión porque, "como no ha habido violencia dirán que había un plan para un levantamiento", y ha apostillado que deben mantener la condena por malversación de cara una eventual reactivación de una euroorden contra Puigdemont.

Ha vaticinado que las euroórdenes -"de quita y pon", ha ironizado- se reactivarán cuando haya sentencia del Tribunal Supremo, que juzga a miembros del anterior Govern, a líderes sociales y la expresidenta del Parlament, y ha confiado en que no prosperen.

"Represalia"

Cuevillas cree que los acusados están viviendo una represalia: "Es un castigo vestido de proceso judicial, el propio Estado español en 2005 despenalizó el delito de convocatoria de referéndum ilegal".

Ha considerado que el tribunal no es imparcial y "el juicio no es más que un trámite porque la ley obliga a hacer un juicio antes de dictar una sentencia y por lo tanto no se lo pueden ahorrar".

Aun así, ha considerado que es "el juicio más importante de la historia de España y uno de los más importante de Europa", y se estudiará en las facultades de derecho durante décadas.

Vox

Sobre la presencia de Vox en el juicio, donde ejerce de acusación popular, ha admitido que les da una plataforma y ha indicado que el tribunal podría haber valorado suspender las sesiones para que no interfieran en la campaña electoral.

"No tiene sentido que un tribunal de siete, de los que dos forman parte de la Junta Electoral que están prohibiendo, no ya el amarillo y los lazos, están prohibiendo la palabra 'democracia', entonces permiten que Vox siga actuando. Pues que ordenen suspender el juicio", ha dicho.

Asimismo, ha considerado que "con la ley de partidos en la mano se les podría ilegalizar perfectamente", aunque todo depende de la aplicación que se le quiera hacer de la ley.