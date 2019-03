Cs ficha a Edmundo Bal, abogado del Estado destituido por defender que hubo rebelión en el 'procés'

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado la incorporación del ex abogado del Estado Edmundo Bal a las listas de la formación para las elecciones generales del 28 de abril.

Bal, que defendió acusar por el delito de rebelión a los líderes independentistas, fue destituido por el Gobierno como jefe de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado al oponerse al criterio de acusar a los líderes del 'procés' por el delito de sedición.

Durante un acto de la formación en Majadahonda (Madrid), Rivera detalló que Bel irá como número cuatro en la lista de Ciudadanos al Congreso por Madrid.

Bal, que ha tomado la palabra en el acto, aseguró que había sido noticia en los periódicos "por un acto injusto, por cumplir con la obligación de una persona honrada".

"Me cesaron porque quería que mintiera y me negué. Me siento especialmente cómodo en este proyecto concreto", ha afirmado. "Los funcionarios hacemos grandes cosas", ha añadido.

A su juicio, "España se encuentra muy mal, muy baja de valores". "El que cumple su obligación, tendría que hacerlo sin miedo, trabajando por el país desde la posición del país como Abogado del Estado", ha criticado el candidato, que ha reivindicado poder seguir haciendo lo que le gusta, aunque "desde otro lugar mucho más relevante".

Bal ha asegurado que llega a la formación naranja "a cambiar las cosas". "Vamos a hacer una España mejor, vamos a unir a la gente, vamos a vivir sin miedo", ha recalcado, para insistir en que Cs va a gobernar España.

Asimismo, ha lamentado que muchos ciudadanos ven la política "como una guerra de bandos, o incluso una guerra de bandas", algo que, a su juicio, "no puede ser". "Estamos en un proyecto que va a unir ciudadanía con política y a unir a los distintos sectores de la vida española para trabajar por los que piensan como nosotros y los que no piensan como nosotros", ha manifestado.

Rivera ha calificado a Bal de "héroe" y ya había anunciado esta mañana a través de Twitter su "ilusión" ante el anuncio de la nueva incorporación. "Uno de los días más especiales desde que entré en política", escribió.

Rivera, rodeado de "gente buena y trabajadora"

Durante su intervención en el acto, el presidente de Ciudadanos ha celebrado la nueva incorporación de la formación naranja porque, en sus palabras, "la principal labor de un líder es encontrar nuevos líderes y rodearse de gente buena y trabajadora". "Cs no es un partido político, es un proyecto para España", ha apuntado.

En este sentido, ha apostado por "traer gente honrada" a la vida pública como Edmundo Bal. "La purga de Sánchez es echar a gente como Bal y luego pactar con Torra. Sánchez tiene de aliado a Torra y yo tengo en mi equipo a Edmundo Bal", ha sentenciado.

"¿Os imagináis a Bal concediendo indultos a los que han intentado cargarse este país? ¿Os imagináis a Arrimadas negociando y pidiendo perdón bajo una pancarta que pone presos políticos? ¿Me imagináis a mí sentado con Torra y poniendo un mediador?, se ha preguntado Rivera, quien ha asegurado que el 28 de abril está en juego "la España inquebrantable con principios constitucionales".

Así, el presidente de Ciudadanos ha resaltado que España "ni está en venta ni juega a la ruleta rusa". "Esta es la casa común del constitucionalismo. Edmundo Bal viene del sector público y de Quito de una empresa. Diferentes sectores de la sociedad se dan la mano en un proyecto", ha celebrado.