El PSOE se abre a modificar los hasta ahora inmutables 'decretazos' del Gobierno

Eduardo Ortega Socorro Madrid

EL PSOE se abre a que el contenido de los reales decretos-ley (RDL) que ha aprobado y apruebe el Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 28 de abril sea modificable como proyectos de ley. Eso sí, antes tendrán que haber sido convalidados por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Así lo ha indicado Rafael Simancas, portavoz del grupo socialista en la Cámara Baja tras la disolución de las Cortes. "No sabemos si se planteará esta posibilidad, ni quién lo hará. Pero si se plantea la tramitación de los RDL como proyectos de ley, con la posibilidad de introducir enmiendas, estamos abiertos a ese debate", ha indicado el diputado del PSOE, que ha expresado su satisfacción por el informe de los letrados del Congreso que da luz verde a la tramitación del decreto-ley que permitirá la ampliación del permiso de paternidad.

Con todo, respecto a la tramitación del contenido de los RDL como proyectos de ley, ha avisado de que es algo que "nunca ha sucedido en la democracia, pero la posibilidad está ahí", tal y como demostró otro informe de los letrados que se analizó en la mesa de la Diputación Permanente ayer. Dicho texto confirma que los decretos-ley podrán ser modificados en la Diputación Permanente como proyectos de ley a través de un proceso exprés para enmiendas de ocho días. Tras él tendrán que pasar por el mismo trámite en la Permanente del Senado y volver al Congreso, con una fecha límite de aprobación: el 20 de mayo.

Matiz clave

Con todo, hay un matiz que es clave: antes de que este proceso se ponga en marcha, lo citados RDL tienen que haber sido convalidados por la Permanente. Es decir, que su contenido tiene que haber sido aprobado y ratificado por el pleno de este órgano previamente. Solo entonces, a posteriori, se podrán hacer los cambios, como ha recordado el propio Simancas.

Hasta ahora, el Gobierno ha remitido a la Cámara cuatro RDL que están pendientes de convalidación: las medidas para preparar el 'Brexit', la regulación del mercado de la vivienda, los cambios en igualdad entre los que se incluye la ampliación del permiso de paternidad, y un paquete de medidas de protección social como la regulación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

¿Apoyos?

Ahora la clave está en si los socialistas cuentan con los 33 apoyos que necesitan en la Permanente para convalidar los RDL. Consultado por el caso particular del PNV, el diputado madrileño no aclaró si tienen cerrados los votos, aunque ha dado por seguro que los decretos saldrán adelante.

"Entendemos que las medidas que contienen son positivas y no entenderíamos que algún grupo no las apoye. ¿Quién no va a estar a favor de la ampliación del permiso de paternidad, quién no va a estar a favor de las ayudas a parados de más de 52 años?", ha indicado esta mañana en el Congreso.