La ampliación del permiso de paternidad por decreto supera el examen legal y se tramitará

Finalmente, los letrados del Congreso de los Diputados han dado el visto bueno a la tramitación del real decreto-ley (RDL) por el que el Gobierno quiere aprobar la ampliación del permiso de paternidad, aunque todavía tiene que recibir el visto bueno del Pleno de la Comisión Permanente

En un informe de unas seis hojas, reclamado por la oposición, los letrados del Congreso dan el visto bueno al RDL. A pesar de que ratifican que esta herramienta legislativa no puede modificar el contenido central de una ley orgánica, los cambios propuestos en el decreto-ley para ampliar el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas no afectan a una parte fundamental de la legislación, así que no ven problema para que salga adelante. Es decir, que no vulnera la Constitución.

La única duda que cabe todavía sobre el futuro de esta medida es cuándo se votará el RDL. Aunque se seguirá el procedimiento habitual, las citadas fuentes no confirman cuál será la fecha en la que se decidirá la convalidación del decreto. De esta manera, puede que el pleno de la Comisión Permanente vote el 'sí' o el 'no' al decreto-ley, o si lo tramita como proyecto de ley - una capacidad que tiene la Permanente -, después de su entrada en vigor el 1 de abril.

Sin decidir el voto

De esta manera, el único escollo que le resta al RDL es superar el trámite de la Permanente, donde necesita al menos el apoyo de 33 de sus miembros. Y el Ejecutivo podría contar con algún aliado inesperado para ello.

Nacho Prendes, representante de Ciudadanos en la Mesa de la Diputación Permanente, ha reconocido, a la salida de la reunión del órgano de esta mañana, que su formación todavía no tiene decidido el sentido del voto de los diputados 'naranjas' en esta cuestión, conscientes de lo impopular que sería rechazar una medida como ampliar el permiso de paternidad.

En cualquier caso, cabe recordar que fue Ciudadanos el grupo que reclamó el informe de los letrados, y que puso en riesgo la aprobación del RDL. Sin embargo, Prendes ha asegurado sentirse satisfecho con el contenido del documento que, bajo su punto de vista, ratifica su perspectiva - no se pueden modificar leyes orgánicas a través de RDL tras la disolución de las Cortes - , a pesar de que no se haya paralizado el decreto.

Sin retrasos

De hecho, Prendes ha defendido que este informe era necesario y ha asegurado que su reclamación no ha supuesto ningún tipo de retraso en la tramitación del RDL.

Se trata de una postura ratificada, también, desde la Presidencia de la Diputación Permanente, que se ha defendido de las acusaciones del PSOE de intentar paralizar las medidas del Gobierno. Fuentes de la misma han asegurado que seguirán ejerciendo sus competencias "a pesar de los insultos y tanto si tenemos que pedir un informe como si tenemos que pedir 500".

Ampliación escalonada

La futura promulgación del RDL posibilitará la ampliación del permiso de paternidad no solo de 5 a 8 semanas. La idea es ir incrementando este periodo escalonadamente. De esta manera, pasará a 12 semanas en 2020 y 16 en el año 2021, igualándolos al de maternidad.