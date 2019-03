Michavila: "Pedro Sánchez va a tener la suerte de enfrentarse a una derecha dividida"

Narciso Michavila, presidente GAD3, la consultora e instituto de opinión que más ha acercado sus encuestas a la realidad política nacional, ha pasado por la redacción de elEconomista para desgranar la proyección electoral de los partidos, de cara a la cita del 28-A. Michavila analiza la foto fija y anticipa que, a riesgo de que los sondeos varíen en la última semana, que es cuando se decide el voto, quien tiene más opciones de alcanzar la presidencia del Gobierno es Pedro Sánchez. Eso sí, en un ambiente de tensión, de distancias cortas y de una posible corta legislatura.

¿Tienen los españoles ganas de votar este 28-A?

Más que en 2016. En GAD3 estamos trabajando ya con una previsión ligeramente superior del 70%.

¿Podemos encontrarnos una sorpresa de gran participación?

No será sorpresa, porque ya venimos detectándolo, pero sí vemos que la gente quiere ir a las urnas, pese a que va a ser la primera campaña de la historia de la democracia entre Semana Santa y la semana de Pascua.

Se dice en política que las campañas ya no sirven para arrancar votos. ¿Es un mito?

Es un mito de manual. Yo sugiero que, para el análisis electoral, como para el social, metan el manual en un cajón. Yo hablo con políticos que me dicen que estas elecciones son inéditas y nunca lo habíamos vivido. Pero, desde hace cinco años, ¿qué elecciones no son inéditas?

¿Qué expectativas tiene Sánchez?

Según nuestra encuesta, el PSOE ya sale del hoyo en el que estaba y, por tanto, la izquierda vuelve de nuevo al bipartidismo. Sánchez va a tener la suerte de enfrentarse, por primera vez en la historia, con una derecha dividida, ya que la división penaliza muchísimo. Luego, va a tener dos opciones, o reeditar el Gobierno que ha tenido con el apoyo de la moción de censura o poder sumar con Cs. Porque aunque sumara con el PP, eso no lo veremos nunca.

¿Qué futuro le depara a Pablo Casado en estas elecciones generales?

En el corto plazo le va a pasar como al Partido Socialista en 2015 y 2016. Va a sufrir la fragmentación de su electorado. Pero al final, a medio plazo, el Partido Popular -porque lo lógico es que sea el PP-, volverá de nuevo al bipartidismo.

¿Otro candidato distinto a Casado le daría mejores resultados al PP?

Es difícil saberlo, pero los candidatos son cada vez menos determinantes, sobre todo cuando hay muchas elecciones. Dicho esto, Pablo Casado es muy buen parlamentario y ha demostrado que es capaz de hacer discursos sin ningún papel.

¿Qué dicen las encuestas de Unidos Podemos?

Pues, Unidos Podemos, cuando las encuestas dan que bajan y los titulares son que se hunde, digo que, ese titular es falso. En realidad, no es que sea malo el resultado que va a obtener ahora, porque en todo caso va a ser determinante. Lo que sucede es que vuelve a unos niveles de los que tenía un partido a la izquierda del PSOE. Y esto sucede una vez que termina el ciclo del 15-M y que la economía, de nuevo, está tirando.

¿Qué aprecian las encuestas con respecto a Ciudadanos?

Ciudadanos es el partido que, al estar en el centro y beber de las dos orillas, tiene más opciones de crecer, pero a su vez también es el partido que lo tiene más complicado, porque tiene que estar velando por las dos orillas. Hace un año, era el partido con la intención de voto disparada, con más opciones de poder llegar a la presidencia de Gobierno, y una vez que se produce el cambio de Gobierno, una vez que se convocan las elecciones, sin embargo le vemos que sube, que puede ser determinante para hacer presidente del Gobierno, bien a Sánchez, bien a Casado. Pero, no va a tener la subida de apoyos que le veíamos hace doce meses

¿Le perjudica a Cs establecer un cordón sanitario?

Creo que políticamente, los cinturones sanitarios no han traído para España nada bueno. Parte de los problemas que estamos teniendo ahora mismo de relación territorial, viene de posiciones políticas, a corto plazo ventajistas y de no buscar el consenso, en aquel momento, entre los dos partidos principales. Por lo tanto, de partida, impedir el diálogo parlamentario no es lo mejor. Dicho esto, en el caso de Cs sí que detectamos que hay muchos más indecisos en los partidos de derecha y de centro derecha, que están muy motivados para ir a votar, igual que pasó en Andalucía, pero que todavía tienen que ver cual de las tres opciones de derechas les gusta más, aunque Cs no es de derechas, ya que hay una parte de sus votantes que es socialdemócrata.

¿Es voto útil optar por Vox?

En general, la apelación al voto del miedo y al voto útil no funciona. Al final hay un elector que asume más el riesgo de votar, por lo que él estime que tiene que votar, aunque luego los resultados le sean totalmente adversos. Tampoco cada uno está muy pendiente de saber cómo funciona el sistema electoral. Lo que sí hemos detectado es el voto del lamento. Es decir, "no sabía yo que el Brexit tenía estas consecuencias".

¿Es cierto que el voto se decide en la última semana?

En efecto, se termina de decidir en la última semana.

Luego, ¿queda partido todavía?

Sí. Y es muy posible que tengamos resultados bastante ajustados. Lo estamos viendo en todo el planeta. En Perú, en el referéndum del Brexit o el plebiscito de paz de Colombia, estamos viendo un empate. Y en España hemos llegado a tener, que es lo nunca visto, las primarias de la CUP, que llegaron a tener empate técnico. Probablemente en estas elecciones, terminenos yendo a los penaltis al final.