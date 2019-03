Calviño quiere continuar "de ministra de Economía", aunque no esté en las listas

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, tiene entre sus planes "seguir siendo" la titular de esta cartera tras el "intermedio" de las elecciones generales del próximo 28 de abril y trabajar "a pleno gas lo antes posible" junto a Pedro Sánchez, convencida de que será "un formidable presidente del Gobierno para los próximos cuatro años".

En una entrevista a Servimedia, Calviño ha explicado que no sabe "si yendo en las listas" es donde ella puede aportar "un mayor valor añadido" a la candidatura de Pedro Sánchez y señaló que, en cualquier caso, será el presidente del Gobierno quien determine cuál será su papel para el futuro.

Desde el PSOE, fuentes del Comité Electoral indicaron que otros ministros encabezarán sus listas al Congreso en varias provincias. En concreto, Margarita Robles, en Ávila; Fernando Grande-Marlaska, en Cádiz; María Jesús Montero, en Sevilla; Isabel Celaá, en Álava; Meritxell Batet, en Barcelona; José Guirao, en Almería; Luis Planas, en Córdoba; Pedro Duque, en Alicante; Magdalena Valerio, en Guadalajara; y Reyes Maroto y Carmen Calvo acomparán a Pedro Sánchez en Madrid.

Calviño ha asegurado que está "totalmente comprometida" con el jefe del Ejecutivo y confió en que el PSOE gane las elecciones generales y siga gobernando después del 28-A. En tal caso, proclamó, "estaré encantada de seguir siendo ministra de Economía, o lo que sea".

"Creo que estos meses (Sánchez) ha realizado una labor absolutamente extraordinaria, creo que será un formidable presidente para los próximos cuatro años y estaré encantada de acompañarle" para "seguir trabajando a pleno gas" después del "intermedio que suponen las elecciones", indicó.

Cargos de futuro

Calviño destacó que en estos nueve meses al frente del Ministerio de Economía y Empresa ha trabajado "con mucha pasión, con mucha entrega y con mucha energía", y evitó entrar en especulaciones sobre si Sánchez le ofrecerá otro cargo más importante porque "a lo largo de la vida y, sobre todo en el último año, he aprendido a no hacer planes".

Confesó que "hace diez meses" estaba "feliz" como directora de Presupuestos de la Comisión Europea y no pensaba regresar a España ni traerse a la familia. Por eso, insistió: "No hago planes de futuro. Vivo el presente de forma intensa y me entrego al 130% a mi labor de ministra".

"El presidente Sánchez lo sabe. Lo he hablado con él y tiene muy claro mi compromiso", señaló antes indicar que las funciones que le correspondan en el futuro las tendrá que "determinar el presidente del Gobierno después de las elecciones" generales del 28 abril.

Sobre la posibilidad de aspirar a un puesto de relevancia en la Unión Europea tras los comicios comunitarios del 26 de mayo, Calviño aseguró que primero deben votar los españoles, a continuación "ver el resultado" y por último elegir a los adecuados para las vacantes que surjan.

Finalmente, Calviño se refirió a que en los próximos meses deberán tomarse decisiones sobre cargos relevantes en la UE como la Presidencia del Banco Central Europeo por el final del mandato de Mario Draghi, además de los cargos de comisarios tras las elecciones del 26-M. Al respecto, garantizó que España dispondrá de "candidatos excelentes" para que el país consiga "el papel que le corresponde" a nivel internacional.