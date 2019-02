El Rey ve "inadmisible" apelar a una "supuesta democracia por encima del Derecho"

El Rey Felipe VI ha subrayado este miércoles que "es inadmisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho", ya que, sin respeto a la ley no hay "convivencia, ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad" y "quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad".

"Que no hay libertad sin leyes se ha sabido siempre, así como que sin leyes no puede haber democracia", ha dicho el jefe del Estado al recibir el Premio Mundial de Paz y Libertad (World Peace and Liberty Award) que concede la Asociación Mundial de Juristas.

Felipe VI ha pronunciado un largo discurso en el que ha puesto en valor que el respeto al Estado de Derecho en democracia es la garantía de los derechos y libertades, y también el fundamento de la convivencia en paz, en línea con la Declaración de Madrid que han adoptado los alrededor de 2.000 juristas de 67 países reunidos en Madrid.

"El Derecho no puede hacerlo todo, pero también es cierto que sin Derecho no puede hacerse nada que sea legítimo, duradero, racional y seguro", ha ilustrado.

Democracia y Estado de Derecho

Y ha dejado claro que democracia y Estado de Derecho son "realidades inseparables" y defender una implica necesariamente defender al otro. El Rey ha hecho hincapié en que la Constitución es la guía de todos sus actos, y la "independencia y neutralidad de la Corona" es su "compromiso cívico con España, al servicio de la democracia y la libertad".

Felipe VI ha recibido el galardón visiblemente emocionado, acompañado por la Reina y después de un elogio que ha corrido a cargo del expresidente Felipe González. El auditorio reunido en el Teatro Real ha celebrado la entrega con un largo aplauso y vivas al Rey y a España.

En su discurso, ha incidido en que "el Derecho es el mejor camino para el logro y el mantenimiento de la paz", un Derecho que sea "justo" y formado por normas e instituciones "que impidan los excesos del poder, protejan a las minorías, amparen a los más necesitados y aseguren por igual las libertades ciudadanas".

Además, ha remarcado que "frente al totalitarismo, la tiranía y la demagogia, que tanto mal han hecho ya en el pasado, hay que proclamar y defender la legitimidad del pluralismo político, social, territorial, religioso o cultural y fomentar la convivencia y la tolerancia".

Y ha añadido que convivencia y tolerancia sólo pueden darse en torno a un consenso básico alrededor de unos valores y principios comunes, que solo piden ser la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores propios del Estado de Derecho.

Felipe González da las gracias al Rey por el discurso del 3-O tras el desafío separatista del referéndum

Felipe González ha aprovechado su intervención para hacer una defensa pública del Rey por su discurso del 3 de octubre de 2017, justo después del referéndum independentista en Cataluña. Para González, aquel era un "momento decisivo" en el que fue importante escuchar la voz del Jefe de Estado. "No Podemos presenciar que un representante del Estado se sienta contra el Estado con intención. De destruirlo", ha dicho.

Para el expresidente socialista, las críticas que ha recibido el Rey por su papel en Cataluña esconden en realidad "la no aceptación de que hay un demos soberano", que es el conjunto del pueblo español, para decidir el futuro de España.

En línea con la declaración que han aprobado los juristas en su Congreso, ha advertido de que "fuera del marco constitucional es mentira que se ejerza la democracia". "Es un engaño, aunque tenga algún recorrido", ha dicho el expresidente, durante un acto que se celebra de manera paralela al juicio a los acusados del proceso independentista catalán.

González también ha remarcado lo "resistente y resiliente" que es la Constitución, española, que ha sido "capaz de aguantar las andanadas que recibe", incluidas las "completamente injustificadas contra la jefatura de Estado".