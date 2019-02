Sánchez dice que la manifestación de Madrid representa "una España en blanco y negro, que pretende dar marcha atrás"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la manifestación que se celebrará en Madrid este domingo convocada por PP, Ciudadanos y Vox bajo el lema 'Por una España unida. ¡Elecciones ya!' representa "una España en blanco y negro, que pretende dar marcha atrás", frente a la "España en positivo que representan los socialistas".

En un acto celebrado en el BEC de Barakaldo para presentar la candidatura del candidato a la Alcaldía, Alfredo Retortillo, en el que también ha intervenido la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, Sánchez ha asegurado que con "los pactos" entre PP y Ciudadanos con Vox, "lo único que consiguen" los partidos de Pablo Casado y Albert Rivera es que "la ultraderecha va a radicalizar a ambas formaciones, lo que se podrá comprobar mañana".

En contraposición, el presidente del Gobierno ha apostado por "apelar a los valores colectivos, la libertad, la igualdad y la fraternidad, en una coyuntura que supone una encrucijada, porque el futuro de nuestro hijos puede ser peor".

Sobre Cataluña

Sánchez ha afirmado que la autodeterminación "no es constitucional", por lo que no la van a aceptar "nunca", y ha asegurado que su Gobierno está defendiendo en Cataluña "el diálogo y el respeto a la Constitución", y lo que proponen es "el autogobierno de Cataluña". "Dentro de la Constitución todo, fuera nada", ha advertido.

"La crisis de Cataluña dijimos que no se resolvería de un día para otro, necesitaría generosidad. Que el camino del diálogo y la Constitución era el más largo pero es el único posible. El debate no es independencia sí o no, sino convivencia sí o sí, y eso solo le logra con diálogo", ha incidido.

Por ello, ha considerado que quienes defienden en Cataluña el referéndum "deben reflexionar" y ha remarcado que "la autodeterminación no es constitucional y no la vamos aceptar nunca". "Dentro de la Constitución todo, fuera nada", ha indicado, para añadir que lo que el Gobierno socialista plantea para Cataluña es "el autogobierno de Cataluña".