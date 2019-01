Torra avisa de una crisis en el Govern si no hay acuerdo independentista sobre los Presupuestos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avisado de que habrá una "crisis de Govern" si su Ejecutivo y los grupos del PDeCAT y ERC en el Congreso no actúan con el mismo criterio respecto a si apoyar o no la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En un coloquio organizado por Vilaweb y moderado por el periodista Vicent Partal, ha dicho que hasta ahora "ERC y el PDeCAT han dejado muy claros sus posicionamientos" y el independentismo se mantiene unido en el rechazo a las cuentas del presidente Pedro Sánchez.

Torra ha insistido en que el independentismo solo puede aceptar tramitar los Presupuestos y aprobarlos de forma definitiva si Sánchez formula una "solución política" para Catalunya que pase por reconocer el derecho de autodeterminación de los catalanes.

"¿Qué país con presos políticos, exiliados y al que no se le ha dado absolutamente ningún tipo de respuesta a la autodeterminación se podría plantear votar estos Presupuestos?", ha continuado Torra, que ha acusado a Sánchez de no haber hecho ningún movimiento en relación al conflicto catalán.

"El mandato es hacer la república"

Preguntado por si contempla convocar elecciones anticipadas en Cataluña como eventual respuesta a la coyuntura política del momento, lo ha descartado: "Yo tengo un mandato y en este mandato no hay convocar elecciones. El mandato es hacer la república". Ha admitido una falta de unidad de los partidos y entidades independentistas sobre el rumbo del proceso soberanista, entre otras cosas porque tienen "diferentes ritmos" sobre cómo avanzar hacia la república, pero se ha comprometido a trabajar para recuperar la sintonía.

Torra ha insistido en que mantiene como uno de sus principales objetivos dejar paso al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para que vuelva a ser investido en el cargo: "El día más feliz de mi vida política será cuando reciba al presidente Puigdemont en la Generalitat y lo pueda abrazar".

También ha defendido haberse gastado 120.000 euros en viajes al extranjero que incluyen visitas a Puigdemont, y ha acusado al Estado de haberse gastado más de medio millón de euros solo en renovar "el mobiliario de la embajada en Tokio".

Independentismo en candidatura única en Barcelona

Torra también ha asegurado que hará "todo lo posible" para que los partidos independentistas se presenten unidos en una única candidatura en las elecciones municipales en Barcelona y en las elecciones europeas de mayo de 2019. "Me parece casi un tema de urgencia nacional. Ésta será para mi una tarea prioritaria. No renuncio a una candidatura unitaria" al Ayuntamiento y a las europeas, ha continuado Torra, unas candidaturas unitarias que sí rechazan partidos independentistas como ERC y la CUP.

Sobre el ascenso de Vox y el pacto en Andalucía, el presidente catalán ha asegurado que como europeo está preocupado por "los brotes fascistas" que está habiendo en varios puntos de Europa, pero ha asegurado que su principal problema es otro. "Nuestro problema es otro. Nuestro problema es cómo hacemos efectiva la república. Nuestra lucha es por la libertad de Catalunya", ha concluido Torra, y ha criticado aquellos que agitan la ultraderecha como espantajo para frenar las aspiraciones soberanistas.

También ha hablado de la situación de los Mossos d'Esquadra para pedir a los ciudadanos que no tengan una "actitud de choque" contra la policía catalana, que ha defendido que realiza una labor muy importante para la sociedad. Sin embargo, ha añadido que el Govern también analizará y examinará cualquier actuación de agentes que "no se atengan a las reglas del protocolo" y, si se confirma que no han actuado de forma correcta, se tomarán las medidas correspondientes, ha asegurado.