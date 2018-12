PP y Ciudadanos materializan hoy su pacto gracias a Vox: arranca la XI Legislatura en el Parlamento andaluz

El Parlamento de Andalucía celebra hoy la sesión constitutiva de la XI Legislatura que se apoya en el pacto de gobernabilidad al que han llegado PP-A y Ciudadanos a raíz de los resultados electorales del 2D y que plantea un escenario con tres novedades históricas: la salida del PSOE-A del Ejecutivo andaluz tras 36 años de Gobierno, la entrada de Ciudadanos por primera vez en un Gobierno y la irrupción de Vox en un Parlamento.

Será hoy cuando se confirmen todos los nombres de quiénes ocuparán los siete puestos que tiene la Mesa del Parlamento. Se sabe que la Presidencia (para Ciudadanos) recaerá en la diputada por Almería Marta Bosquet mientras que aún hay que poner caras a seis sillones más. Según los planes de quienes pactan las tres vicepresidencias serían para PP, PSOE-A y Ciudadanos y tres secretarías para Adelante Andalucía, Vox y PSOE. PP-A y Cs proponen que todos los grupos que obtuvieron representación el 2D obtengan sillón en ese órgano, con la presidencia de la Mesa pactada para la formación naranja y la de la Junta para Juanma Moreno.

Algo que sí está confirmado es el apoyo de Vox 'in extremis' que hará posible que el acuerdo salga adelante este jueves, independientemente de la postura final que adopte Adelante Andalucía y de la negativa del PSOE, que reclamó durante las negociaciones la presidencia de la Mesa y la exclusión de Vox. "Después de que Cs y PP hayan pedido oficialmente el apoyo de nuestro partido, dando voz y voto en la Mesa para Vox, podemos hablar de acuerdo", escribía anoche Santiago Abascal en Twitter.

Ciudadanos, que durante las negociaciones ha centrado parte de su esfuerzo en desvincularse del partido de ultraderecha, ha aclarado esta mañana que ellos no han llegado a ningún pacto con Vox: "Solo hemos pactado con el PP", ha dicho Marín en Onda Cero.

Adelante Andalucía no quiere ese sillón

Más allá del acuerdo existente entre las derechas, Adelante Andalucía (confluencia de Podemos e IU) ha mostrado su rechazo al reparto. No acepta el asiento que les cede Ciudadanos porque no quiere "blanquear el pacto vergonzante", ha dicho el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, en una entrevista en Cadena Ser. Sin embargo, la formación, que no quiere renunciar al sitio que le corresponde en la Mesa, ha apuntado a que el PSOE podría cederle uno de los dos puestos que le pertenecen.

La sesión comenzará a las 12:00 horas con la composición de la denominada Mesa de Edad, formada por el diputado de mayor edad, quien hará las veces de presidente, y los dos más jóvenes, en calidad de secretarios. Según apunta Europa Press, la diputada socialista electa por la circunscripción de Málaga María Luisa Bustinduy presidirá la Mesa de Edad, mientras que serán secretarios la parlamentaria electa del PSOE-A por Huelva María Márquez y el diputado electo del PP-A por la circunscripción de Granada Rafael Francisco Caracuel.

Cómo se elige a la Mesa

Los miembros de la Mesa son elegidos en sucesivas votaciones: en primer lugar se vota al presidente o presidenta, a continuación se vota para ver quiénes van a ocupar las tres vicepresidencias, y se vota de nuevo para decidir quiénes van a ocupar las tres secretarías. Todos los grupos parlamentarios pueden presentar candidatura a los citados puestos.

En el caso de la Presidencia, el candidato elegido será quien en primera votación obtenga mayoría absoluta o mayoría simple en una segunda votación a la que sólo concurrirían los dos más votados en la primera. En el caso de las vicepresidencias y las secretarías, resultarán elegidos quienes, por orden correlativo, obtengan mayor número de votos.

Una vez constituida la Mesa del Parlamento en la sesión de este jueves, los diputados realizarán ante el Pleno el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La primera tarea será la de decidir si enero será mes hábil. De ser así, empezará la cuenta atrás para la investidura. Los plazos marcan que, en este caso Juanma Moreno, deberá enfrentarse al primer intento a mediados de enero. Desde esa votación, si no saliera adelante, habrá dos meses máximo para que algún candidato sea investido o habrá que convocar de nuevo elecciones.