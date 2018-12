Pedro Sánchez y Quim Torra se reunirán a solas el jueves por la tarde

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se verán finalmente el jueves por la tarde en una reunión que ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo y ha confirmado Moncloa este miércoles. No será una cumbre sino que ambos se verán a solas, aunque no se descartan otros encuentros. Sin embargo, desde el Govern por el momento no confirman ningún encuentro.

"No va a haber reunión bilateral, no procede. No es una reunión de Gobierno a Gobierno", ha insistido Calvo. Sobre el emplazamiento del encuentro, se apunta a que será en el palacio de Pedralbes de Barcelona.

La vicepresidenta ha negado que exista "agravio a otras comunidades autónomas" y ha anunciado que el marzo, un Consejo de Ministros se celebrará en Alicante.

Calvo-Aragonès y otras reuniones

A falta de confirmación, toma fuerza un encuentro entre la vicepresidenta del Gobierno y el vicepresident Pere Aragonès y no se descartan otros encuentros por ámbitos entre ministros y consellers para hablar de política catalana.

A última hora del martes Moncloa se abrió a la posibilidad de que al encuentro Sánchez-Torra se sumaran también ministros y consellers, una opción más próxima a la exigencia bilateral del Govern que el Ejecutivo rechazó en varias ocasiones.

Torra insiste en la cumbre

La idea de la reunión entre gobiernos no ha sido descartada por el president Torra, que este mismo miércoles ha abundado durante el pleno del Parlament en la idea de una reunión entre gobiernos el próximo viernes tras el Consejo de Ministros y ha pedido a Sánchez un "diálogo efectivo, sincero y valiente".

Contactado por este medio, el Govern no confirma aún ninguno de los encuentros planteados por el Ejecutivo central porque no hay convocatoria por el momento.

El Consejo se celebrará en Barcelona, decisión que ha provocado críticas y promovido protestas de varias organizaciones. Precisamente ha sido la seguridad de ese día en Barcelona el punto que ha desatado un crudo cara a cara entre Sánchez y Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles por la posibilidad de que se produzcan altercados. El popular ha arremetido contra el Gobierno por ceder a las exigencias de los independentistas y ha acusado a Torra de buscar "sangre y guerra civil".

Ni PDeCAT ni ERC creen que vaya a haber violencia en las calles el viernes. Torra ha apostado por que en las protestas predominará el civismo y ha censurado las palabras de Casado. En este sentido, desde el Senado, este martes se recriminó el blindaje policial con el que el Ejecutivo acudía a Barcelona.