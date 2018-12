Calvo cree que habrá reunión el 21D en Cataluña tras hablar con Aragonès y Artadi

El Gobierno ve más cerca la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra el próximo viernes tras reunirse el Consejo de Ministros en Barcelona. Así lo ha avanzado la vicepresidenta Carmen Calvo tras anuncia que el lunes mantuvo contactos con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi.

"Se debería producir por razones de lealtad, por cortesía institucional entre el Gobierno de España y este gobierno autonómico, yo trabajo para ello y creo que sí". En una entrevista en la Cadena SER, Calvo ha asegurado que habló ayer con Aragonès y Artadi, y que "cree" que habrá encuentro entre ambos presidentes pero no una cumbre entre gobiernos: "No tiene sentido. El Gobierno de España es también el de Cataluña. Estamos en nuestro país. [...] Lo que no se va a producir es una reunión bilateral de ambos gobiernos porque no tiene ningún sentido bilateral, ni de sustancia, porque somos el gobierno de Cataluña nosotros también".

En añadido, fuentes del Ejecutivo reflejadas por Europa Press han abierto la puerta a que el viernes puedan darse, además de la reunión entre Sánchez y Torra, otros encuentros entre ministros e incluso la vicepresidenta con miembros del Govern. Un cambio de formato sin especificar que variaría el guión seguido en Sevilla, cuando los ministros se reunieron allí y Sánchez acudió después al encuentro con Susana Díaz.

"Venga dispuesto a hablar de todo, de todo"

Desde que se conociera que el Consejo de Ministros del 21 de diciembre se reuniría en Cataluña, el Govern ha intentado una cumbre bilateral entre gobiernos para poner sobre la mesa la autodeterminación que no renuncian conseguir y que no se compensa con el diálogo sobre el autogobierno al que se muestra abierto el Ejecutivo central.

En los últimos días, las tensiones han ido en aumento a medida que se acerca la fecha. Hasta el momento y más allá de las impresiones de Calvo, no hay confirmada ninguna reunión. Los independentistas han aprovechado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado para criticar de nuevo que los ministros se reúnan en Cataluña bajo elevadas medidas de seguridad -en referencia al despliegue policial- coincidiendo con el aniversario de las elecciones autonómicas celebradas hace un año. "Venga dispuesto a hablar de todo, de todo, de todo", ha dicho la portavoz de ERC en la Cámara alta, Mireia Cortès.

Siguiendo este hilo se ha pronunciado el portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluìs Cleries, al exigir una cumbre entre gobiernos para abordar asuntos sociales, de infraestructuras y económicas pero también "el derecho de autodeterminación".