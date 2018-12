El PSOE maniobra para que Montano presida RTVE antes de las elecciones

El PSOE se está replanteando su estrategia en RTVE y ahora le han entrado las prisas para renovar el consejo de la cadena estatal ante la posibilidad de que haya elecciones anticipadas. Aunque el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió el domingo que seguirán "gobernando España por decreto" porque hay una situación de especial "urgencia y necesidad", lo cierto es que todas las opciones están abiertas y el temor a un mal resultado crece tras los datos obtenidos por Susana Díaz en Andalucía, donde el PSOE perdió 14 escaños.

Así, una vez publicada la lista de los 20 candidatos al Consejo de Administración de RTVE y a la espera de que se presenten y resuelvan las perceptivas alegaciones de los no preseleccionados, el PSOE ya está maniobrando para conseguir que Alicia Gómez Montano, una histórica de la cadena pública sustituya a Rosa María Mateo al frente de la misma. Montano, exdirectora de Informe Semanal y actual Editora de Igualdad en TVE, es la candidata que ha recibido la puntuación más alta del Comité de Expertos y la favorita tanto del PSOE como de Podemos. No en vano, es una de las promotoras de los Viernes Negros, la protesta organizada para acabar con la presidencia de José Antonio Sánchez, y formó parte del Consejo de Informativos en 2004. "El PSOE y Podemos quieren que Montano presida, se les han caído dos de la lista y es su mejor opción", explican fuentes parlamentarias.

En este punto, aunque estas mismas fuentes aseguran que existe el riesgo de que el nuevo Consejo responda a los intereses políticos de los partidos, reconocen que "por lo menos" la veintena de candidatos "está más preparada técnicamente para dirigir RTVE que nunca". Y es que, entre los 20 elegidos hay catedráticos y doctores en Ciencias de la Información y Comunicación Audiovisual, periodistas con largas carreras profesionales en TVE y RNE y el actual director de la cadena, Eladio Jareño.

Aunque algunas fuentes parlamentarias sitúan la votación del nuevo Consejo de Administración a principios de marzo, antes de que empiece el periodo electoral autonómico y municipal, otras no lo ven tan claro. Explican que el sistema de elección de los diez consejeros y el presidente obligará al PSOE a negociar con todos los partidos para conseguir los apoyos necesarios. Y es que, cada candidato necesita, en segunda vuelta, una mayoría absoluta respaldada por al menos cuatro grupos parlamentarios. Esto obliga al PSOE a reeditar el acuerdo de la moción de censura o a acercarse a Ciudadanos y el PP, que quiere tener al menos cuatro consejeros en RTVE. Tal y como están las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas ERC y PDeCat, que se niegan a apoyar los Presupuestos mientras el Ejecutivo endurece el tono y analiza formas de intervenir la Generalitat, parece que los socialistas están dispuestos a negociar una lista corta con el PP.

Pese a que los 20 candidatos han recibido distintas puntuaciones, éstas no cuentan de cara a la votación en el Senado y el Congreso, que eligen cuatro y seis consejeros respectivamente de los que pasen el filtro de la Mesa de Nombramientos, formada por un miembro de cada grupo parlamentario (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Grupo Mixto). En este punto, si el Senado, donde el PP tiene mayoría, no logra elegir ningún candidato, estos se tendrán que votar en el Congreso. "No hay nada decidido. Hay que negociar muchas cosas y el proceso se puede alargar", aseguran fuentes populares.