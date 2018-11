El PSOE vota en contra de la moción de Ciudadanos que insta a prohibir el indulto a los líderes independentistas

El Congreso ha rechazado este martes con el voto del PSOE la moción consecuencia de interpelación presentada por Ciudadanos que instaba al Gobierno a no conceder el indulto a los líderes independentistas catalanes que sean condenados tras el juicio del procés.

Esta moción era consecuencia de la formación naranja dirigió la semana pasada a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien defendió que los separatistas encarcelados, en caso de ser condenados, también tienen derecho a ser indultados porque la vigente Ley de Indultos no hace excepciones.

La votación -que se ha saldado con 176 votos en contra (del PSOE y sus socios), 168 a favor (de PP y Ciudadanos) y una abstención- ha llegado después de un bronco debate en la Cámara. "No nos fiamos un pelo del PSOE y del señor Sánchez", ha dicho Rivera, incidiendo en que los españoles deben saber si el PSOE apuesta por "ser constitucionalista" y respetar lo que decida la Justicia o si prefiere "cambiar indultos por escaños", en este caso los de ERC y el PDeCAT.

Un tenso debate

En línea con lo expresado en su día por la ministra Delgado, el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Juan Carlos Campo, ha anunciado un "no como una casa" a la moción y ha censurado que Ciudadanos no sólo pretenda dictar sentencia sobre los líderes del procés antes de que se pronuncien los propios tribunales, sino que, además, quiera impedir indultos, informa Europa Press.

Sin embargo, el momenso más tenso de la sesión se ha vivido cuando el portavoz de ERC, Joan Tardá, ha llamado "fascista" a Rivera. Con un tono muy duro, que le ha reprochado el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, el portavoz de ERC ha explicado que hasta ahora "ha intentado no cruzar el Rubicón", pero que ya no podía aguantar más. No podía, ha dicho, en nombre de los miles de militantes de su partido y de los miles de catalanes y españoles fusilados y torturados por "criminales golpistas".

Previamente a este debate, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido inquirido en el Senado sobre estos posibles indultos. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo ha evitado una vez más comprometerse a no indultar a eventuales condenados por un delito de rebelión. "Dejen a los jueces trabajar y luego lógicamente desde el Gobierno de España y también desde los representantes de los distintos grupos parlamentarios tendremos que hacer política", ha dicho al PP, partido que quiere prohibir por ley el indulto a los condenados por sedición y rebelión.

Qué decía la moción

Ciudadanos ha hecho de esa posibilidad de indultar a los líderes independentistas que sean condenados uno de sus caballos de batalla contra el Gobierno, denunciando que esa promesa forma parte de sus acuerdos ocultos con las formaciones independentistas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

En su exposición de motivos de la moción, a la que ha accedido Servimedia, Ciudadanos consideraba que el equilibrio entre los poderes del Estado se ve alterado al actuar el Gobierno como "censor" del Poder Judicial contradiciendo "diametralmente" su criterio, y denuncia especialmente la supuesta intención de aprobar esos indultos si los tribunales condenan a los líderes independentistas contra los que la Fiscalía General del Estado interpuso querella en octubre de 2017.

En paralelo a ese proceso, denuncia, diferentes dirigentes políticos, especialmente del PSC, se han mostrado "favorables a la atenuación de las medidas cautelares de carácter personal adoptadas por el juez instructor, e incluso partidarios de la concesión de futuros indultos para el caso de que se llegase a dictar sentencia condenatoria contra los procesados".