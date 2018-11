Aznar carga contra el "peculiar Gobierno" de Sánchez y advierte de sus "contaminantes aires populistas"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha cargado este jueves contra el "peculiar" Ejecutivo de Pedro Sánchez al que ha advertido sobre sus "contaminantes aires populistas". "Vamos a ver con qué estamos jugando cuando hablamos de la separación de poderes", ha añadido.

Aznar se ha expresado así durante la presentación del informe de la Fundación Faes 'América Latina. Una Agenda de libertad' en la que también ha participado el expresidente colombiano Andrés Pastrana, y en la que ha arremetido contra Sánchez criticando algunas de sus últimas declaraciones.

"¡Qué no podemos aprobar las cuentas! Pues seguimos adelante. ¡Qué el Tribunal Supremo publica una sentencia! No pasa nada, publicamos una ley. ¡Qué mandamos las cuentas a Bruselas! No pasa nada, hacemos otras, si no las vamos a cumplir", ha exhortado Aznar.

En esta línea, el que fuera jefe del Ejecutivo también ha criticado a Sánchez por la reforma para eludir el veto del Senado a la senda del déficit podrá empezar a discutirse en el Congreso la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el PSOE y Unidos Podemos registraron en agosto junto con Esquerra Republicana (ERC) y Compromís como paso imprescindible para poder aprobar una nueva senda de déficit y facilitar así la presentación de unos Presupuestos distintos de los del Gobierno del PP.

"¡Qué en el Senado hay una mayoría que no nos gusta! Pues ya tomaremos medidas para neutralizarla. Vamos a ver con qué estamos jugando cuando hablamos de la separación de poderes, porque todos esos aires populistas son contaminantes", ha remachado.

Venezuela es "la nueva Cuba"

Aznar ha asegurado este jueves que Venezuela "es la nueva Cuba" y que representa "una amenaza en si misma para la seguridad en latinoamerica". "Cada día que está Maduro en el poder, es un día que ha ganado, y más tiempo que va a quedarse", ha añadido.

El que fuera líder del Ejecutivo ha elogiado las "actitudes heroicas" de la oposición venezolana pero ha recordado que no han servido de nada. "Ha sido desarticulada. La situación se parece a Cuba. Hay una diferencia entre ser oposición y disidente. En Cuba hay disidentes, unos dentro y otros fuera", ha explicado.

Durante su exposición, Aznar ha respondido al cabeza de lista de Podemos para las elecciones autonómicas de Madrid, Íñigo Errejón, después de que éste asegurase que en Venezuela "se respetan los derechos y libertades de la oposición" y que la gente hace "tres comidas al día". "Quien ha dicho eso, no conoce la realidad venezolana", ha respondido el expresidente.

"Quien ha dicho que es un buen régimen, no pasa las penurias que allí se pasan, no ha estado en las cárceles del país. Este es el grado de populismo al que se puede llegar cuando se llega a una situación como esa", ha apostillado.

Entidades José María Aznar Expresidente del Gobierno Expresidente del Gobierno