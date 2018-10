Borrell asegura que no sabe quién es Villarejo "ni a qué se dedica"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha afirmado este martes que no sabe quien es el excomisario de Policia José Manuel Villarejo "ni a qué se dedica", evitando pronunciarse sobre las últimas publicaciones que confirman que la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal le recibió en su despacho en Génova.

"He oído hablar mucho de él últimamente, pero francamente no estoy al corriente", ha recalcado el titular de Exteriores en una entrevista en Antena3. "No tengo ni idea de quien es, ni a que se dedica, ni todas esas noticias que hemos visto en ráfagas", ha recalcado, sin entrar a debatir si el PSOE va a pedir la comparecencia de Cospedal por este caso.

De esta forma, Borrell ha rechazado que Villarejo pueda tener grabaciones suyas y ha evitado pronunciarse sobre las publicaciones que señalan a una reunión entre el excomisario de policia y la ex secretaria general del PP Dolores de Cospedal en 2009, poco después de estallar el caso Gürtel.