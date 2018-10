Ciudadanos asegura que las elecciones andaluzas "no son unos comicios más"

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas; la portavoz nacional y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, y el candidato a las elecciones andaluzas, Juan Marín, han coincidido este domingo en señalar que los comicios regionales del próximo 2 de diciembre "no son unas elecciones más" para la formación naranja. Además, los tres han asegurado que "el cambio empieza en Andalucía".

En los mismos términos se ha manifestado Inés Arrimadas, que ha asegurado que "se palpa el cambio" en Andalucía. Así, ha recordado que Andalucía fue "la punta de lanza", ya que "fue la primera vez que Ciudadanos entra con fuerza" en una institución como el Parlamento andaluz.

Arrimadas ha recordado que en Cataluña "parecía imposible ganarle a los nacionalistas en votos y en escaños y lo conseguimos". Así, ha proclamado que "Andalucía no es del PSOE, es de los andaluces". "No es el cortijo del PSOE. 40 años son suficientes", ha añadido.

Además, ha criticado el papel del PP en la oposición durante todos estos años, argumentando que "si sales a perder no ganas, y ese es el gran error del PP, que, además, no puede salir a explicar nada porque no ha conseguido nada en la oposición".

Por su parte, el candidato a la presidencia de la Junta, Juan Marín, tras asegurar que "estas no son unas elecciones más", ha recordado que "Inés ganó en Cataluña. Demostró que se podía hacer y ahora lo vamos a demostrar en Andalucía".

García Egea, con Juanma Moreno

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha garantizado este domingo que el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, sacará "lo mejor de Andalucía" si se convierte en el próximo jefe del Ejecutivo andaluz, frente a un PSOE-A, liderado por Susana Díaz, que "ahoga a la comunidad y solo da noticias negativas".

El número dos del PP ha defendido que Andalucía necesita un cambio tras casi 40 años de gobiernos socialistas y que Moreno es el único candidato capaz de encarnarlo. "Nadie se imagina a Moreno votando a favor de Susana Díaz, pero no podemos decir lo mismo del resto de candidatos", ha indicado.

Díaz contesta a Casado

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado este domingo al presidente del PP, Pablo Casado, que no la va a "arrastrar al terreno del insulto", donde "parece que le gusta moverse a él".

Esto ha sido después de que el líder 'popular' haya dicho que Sánchez, Iglesias, Torra y Otegi se presentan con el PSOE-A en las elecciones del próximo 2 de diciembre.

"A mí no me va a encontrar el señor Casado en los insultos. Si quiere seguir insultando, un día se mete con los jóvenes, otro con los andaluces porque no le votan, todo el mundo está equivocado... Quizás el día 2 de diciembre se lo tenga que hacer mirar y seguramente puede que el que esté equivocado es él", ha afirmado.