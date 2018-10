Tejerina calienta la precampaña del 2D: "En Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León"

La vicesecretaria de Acción Social del PP y exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha apuntado que existe un "deterioro" en la educación que hace que haya diferencias entre las comunidades autónomas como es el caso, según ha ejemplarizado, de Castilla y León y Andalucía porque los niños de la primera "aventajan" en dos años a los andaluces. "En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe un niño de ocho en Castilla y León", ha dicho, desatando la primera gran polémica de la precampaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre.

La que fuera exministra de Agricultura durante el pasado gobierno popular ha sido preguntada en una entrevista en Los Desayunos de TVE por el estado de la educación y la conveniencia de que los niños estudien en los colegios la asignatura de Filosofía. En este punto, ha señalado que "el deterioro en la educación en las comunidades es tanto" que los niños de Castilla y León "aventajan" en dos años a los niños de Andalucía.

La vicesecretaria ha explicado que cuando un niño comienza a formarse "le estás dando las capacidades" para que el día de mañana tenga "aspiraciones que cumplir" y el "futuro en sus manos". Por eso mismo, según ha continuado, en los tiempos que corren es "especialmente importante" hacer de los niños "mentes críticas". "Es importante que sepan pensar", ha señalado, al tiempo que ha añadido que la asignatura de Filosofía les enseña justo a pensar y a fomentar ese pensamiento crítico.

Para la 'popular' hay que preparar a los más pequeños "para lo que el mercado laboral" les va a pedir de cara a unos años y para ciencias como las matemáticas, puesto que "todo apunta a que la vida será un algoritmo". "Necesitamos niños con buena educación, y más en los tiempos que corren, para que los chicos y chicas salgan de los colegios pensado por sí mismos y con mentes críticas", ha concluido.

Primera polémica previa a la campaña al desmarcarse Moreno Bonilla de dichas declaraciones

Estas palabras de Tejerina no han gustado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que ha querido dejar claro que no las comparte y que los "niños y profesores andaluces son de diez". En su cuenta en Twitter, Moreno se ha pronunciado así después de las declaraciones de la exministra de Agricultura. "No compartimos las palabras de Isabel Garcia Tejerina. Los niños y profesores andaluces son de diez, y solo les falta un gobierno a su altura", ha manifestado Moreno.

Asimismo, la secretaria general del PP-A, Loles López, ha asegurado que su partido no comparte "en absoluto" las declaraciones de Tejerina y, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, ha defendido que los niños andaluces "son de 10, pero lo que no es de 10 es el Gobierno andaluz, que tiene a los niños en aulas prefabricadas, obliga a los padres a comprar material escolar y no paga a las escuelas infantiles, entre otras cuestiones".

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE-A, Susana Díaz, ha exigido este jueves a los dirigentes del PP que "no sigan insultando" a los andaluces. En su cuenta en Twitter, Susana Díaz se ha pronunciado así después lo dicho por Tejerina.

"¿Pero es que no se va a cansar nunca el PP de despreciar a Andalucía?", según se ha preguntado la presidenta, quien ha añadido que ya no les pide a los miembros del PP que hablen "bien de los andaluces", sino que lo único que les exige "es que no nos sigan insultando".

Desde Ciudadanos, el candidato del partido 'naranja' a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha pedido a Tejerina que retire sus palabras porque ha cometido un "grave error" y suponen una "grave injusticia" con los niños andaluces.

Para Marín, se trata de unas declaraciones "muy desafortunadas" y es triste que diga esto quien ha tenido la posibilidad de reformar una Ley de financiación autonómica que permitiera que Andalucía recibiera los recursos que le corresponden para mejorar la educación, la sanidad y las políticas sociales. Ha apuntado que además el PP aprobó el "cuponazo" vasco que supone que el País Vasco reciba muchos más recursos que Andalucía.

Explicaciones posteriores

En los pasillos del Congreso y tras el revuelo que han causado sus declaraciones, Tejerina ha intentado matizarlas. La actual vicesecretaria sectorial del PP ha querido dejar claro que no pretendía cuestionar "en absoluto" a los andaluces, como a su juicio "ha querido hacer ver" Susana Díaz, sino criticar la gestión socialista de los últimos años. "Los andaluces merecen algo mejor", ha manifestado Tejerina, incidiendo en que eso es lo que el PP andaluz y nacional quieren para los andaluces pero también para los españoles.

La diputada ha subrayado que coincide con el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, en que tantos los niños como los profesores andaluces "son de 10", al contrario que la gestión de 40 años de Gobierno socialista en Andalucía, que ha sido y es, según sus palabras, "absolutamente ineficaz".