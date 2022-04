El PP sale de Sevilla con unanimidad en torno a Feijóo y Moreno lanzado hacia las andaluzas

Juan Esteban Poveda Sevilla

Alberto Núñez Feijóo ha sido elegido presidente del PP con el apoyo del 98,35% de los más de 2.600 compromisarios que han votado en el XX Congreso Nacional celebrado en Sevilla. Un cónclave que ha consagrado al gallego como líder indiscutible de los populares, que ha cerrado heridas abiertas en la crisis que ha acabado con la salida de Casado, y que lanza a Juanma Moreno hacia unas elecciones andaluzas que se atisban ya como inminentes y que el PP proclama como el primer peldaño de Feijóo hacia la Moncloa.

"España nos está esperando. Siempre nos espera en los momentos difíciles. España se merece más que un gobierno desbordado", ha dicho Núñez Feijóo en su discurso de clausura. "Fiabilidad, madurez, sentido de estado y un rumbo" es lo que ofrece el PP, según su nuevo presidente.

Aseguró que el PP "no se va a resignar a asistir a la autodestrucción de los partidos de gobierno por su ineficacia. Salimos a ganar". Y reivindicó "la España común, la España de todos. No me gustan las etiquetas, pero guárdense las soflamas y empecemos a trabajar como adultos en la política española. Dejemos de repartir carnés de más españoles que nadie y más patriotas que nadie. Aquí cabemos todos", dijo en velada alusión a Vox. En el congreso nadie ha mencionado esa marca electoral. Pero es evidente que su sombre ha sobrevolado las deliberaciones de Sevilla.

Guardemos las soflamas y empecemos a trabajar como adultos en la política española

Feijóo ha incidido en el mensaje de que vuelve el PP de las mayorías absolutas que ya lanzó en la víspera respaldado por Aznar y Rajoy. "Gobernar es hacer reformas necesarias y tender puentes de los que no piensan como nosotros. Somos el partido más constitucionalista de España. No somos independentistas, ni nacionalistas, ni somos condescendientes con el nacionalismo. Somos el partido de las autonomías, de la diversidad desde la unidad, de la nación española. El PP no es un partido confederal sino nacional, único, autonomista y que defiende la nación española".

Con un mensaje muy europeísta "El PP europeo es el partido de los trabajadores, de los agricultores, de los pescadores, el partido que ha construido Europa, el partido de la paz", proclamó Feijóo.

"No somos un partido bisagra, somos el partido de las mayorías. El que gana y gobierna"

Buena parte de su intervención la dedicó el nuevo presidente popular a abrir el partido. "No somos ni un partido urbanita ni rural. El partido de toda España, de todos los lugares. No estábamos obsesionados en revisar ni juzgar el pasado, sino que somos el partido del futuro. No somos el partido de los que se creen mejor que los demás. Somos autocríticos. Unos no aguantan ni cuarenta años, sino que llevamos en pie cuarenta años como una roca. Y no somos un partido bisagra, de aspiraciones pequeñas, a ver si sumando con este o el otro podemos llegar, ni con socios que no creen en España. Somos el partido de las mayorías. El que gana y gobierna. Sumar, sumar,sumar. ¿Se puede hacer algo restando? Tenemos vocación integradora, amplia".

La influencia de Rajoy es evidente. "Que no cuenten conmigo para este espectáculo infantil en el que ha degenerado la política española" ha dicho Feijóo, quien ha añadido que "dejo Galicia con tristeza, pero ilusionado y esperanzado".

"Nuestra soberanía e integridad territorial no se negocia con nadie, es innegociable", ha asegurado antes de proclamar al PP como un partido autonomista, que respeta a la Casa Real; a los autónomos, "a pequeños y medianos empresarios, y a los grandes empresarios que llevan la marca de nuestro país a cualquier lugar del mundo, ¿por qué estamos siempre hablando mal de las empresas?"; y a los sindicatos.

Juanma Moreno y las elecciones

Antes, Juanma Moreno había tenido una intervención en clave electoral. En sus manos está convocar, y las especulaciones que lo hará este mismo mes para votar en junio cada vez más fuertes. "Hay que consolidar el cambio. Tengo hambre de seguir mejorando. No podemos tirar por la borda lo que los andaluces hemos conseguido. Vamos a salir a revalidar esa nueva mayoría en torno al proyecto liberal y reformista del PP", según ha sentenciado Juanma Moreno, quien ha expresado que tiene la "máxima ambición" para Andalucía, porque tiene "la máxima ambición para España".

"Hay que consolidar el cambio. Tengo hambre de seguir mejorando"

Moreno ha insistido en que el congreso ha sido "un rotundo éxito", mensaje que pretende reforzar la idea del rebote tras los malos momentos de la crisis entre Ayuso y Casado. Algo que puede dar base al momento idóneo para las elecciones, toda vez que públicamente los populares han dado la legislatura en Andalucía por "agotada".

Nuevos equilibrios

Además de un cambio de liderazgo y lanzar las elecciones andaluzas, el congreso de Sevilla ha reescrito los equilibrios de poder internos en el PP.

Con Feijóo en la cumbre, pero con Moreno muy cerca. Un eje Andalucía - Galicia que pasa por Madrid, se ha llegado a bromear en los pasillos del congreso.

"Alberto, te digo una cosa, te vamos a exigir lo mismo que le reclamamos a Pedro Sánchez", le lanzó el andaluz desde el estrado. El presidente andaluz ha justificado este peso durante el congreso argumentando el número de afiliados y que ha sido la delegación más numerosa en el cónclave de "reinicio". Con mensajes a Elías Bendodo, que estará entre Madrid y Sevilla solo hasta las generales. Luego se centrará en Madrid.

Con la recuperación de ilustres históricos de la época de Rajoy, como Margallo o Ana Pastor. Con una llamada a la paz interna en Madrid integrando en los órganos de dirección nacionales a Martínez Almeida, Ayuso y la recuperación de Manuel Cobo.

Con los 65 nombres del Comité y la Junta Directiva ya designados, queda para mañana el nombramiento de los vicesecretarios y responsables de área, sobre los que la secretaria general Cuca Gamarra y el coordinador general Elías Bendodo construirán los auténticos resortes de poder de Génova.

Un congreso también marcado por la digna despedida a Casado, cuyo discurso fue celebrado el viernes con una cerrada y prolongada ovación. Heridas que se cierran. Esta mañana el presidente saliente cruzó un frío saludo con la madrileña Isabel Díaz Ayuso a su entrada al plenario.