Juan Esteban Poveda Sevilla

Alberto Núñez Feijóo ha proclamado su candidatura a la presidencia del PP con una consigna: "He venido a ganar y a gobernar·". Y para ello, ha insistido en su discurso ante más de 2.000 compromisarios en el XX Congreso Nacional de los populares, quiere un partido "vivo, abierto y unido. Y esa condición es innegociable. No he venido sólo a dirigir un partido, sino a servir a España", indicó. El nuevo líder de los populares aún necesita el trámite de las votaciones de la segunda jornada congresual para ser formalmente el presidente del PP. Para auxiliarle en esa tarea ha anunciado que cuenta, además de con Cuca Gamarra como secretaria general, con el andaluz Elías Bendodo como coordinador general, el extremeño José Antonio Monago como presidente del Comité de Derechos y Garantías y el gallego Diego Calvo al frente del Comité electoral. El resto de nombres de su núcleo duro no los desvelará hasta el domingo.

El líder popular reivindió el PP "de las mayorías absolutas" de Aznar y Rajoy. "Hoy no empieza nada, sino que continúa la historia del PP de España. Tenemos que avanzar con los tiempos, aceptar las críticas y revisar los errores". Feijóo bromeó con que siempre que "el PP ha pasado un momento de gran dificultad ha acudido a Sevilla. Y siempre ha habido un gallego". Destacó la labor de Esteban González Pons en la organización del congreso, "inteligente y eficaz". Recordó a Romay, el primero que le dio su confianza, sentado en primera fila. Al presidente Fraga y "su generosidad" con Aznar. A Álvarez Cascos, que le propuso como presidente de Correos. Y a sus compañeros de gobiernos en Galicia desde 2009.

"Soy un político previsible, no sería nada sin mi equipo y por eso voy a seguir formando equipos", aseguró. "Creo en la fuerza colectiva y en la unidad del partido. Divididos y endiosados ya están otros partidos y no se consigue nada. Soy fruto del trabajo en equipo", añadió.

Feijóo: "Divididos y endiosados ya están otros partidos y no se consigue nada"

"Lo más sencillo sería decir que estoy aquí porque muchos me lo habéis pedido. Pero la realidad es más compleja. Como partido hemos decidido abrir una nueva etapa y habéis querido contar conmigo", dirigiendo unas palabras en gallego. "Las lenguas no se combaten, se respetan", dijo en un alegato del europeísmo y el autonomismo de su proyecto.

Y mostró su respeto a Fraga, Hernández Mancha, Aznar, que en los mismos momentos y en la misma ciudad, vino a cambiar la historia del PP, a Rajoy, "que evitó la intervención de España. Y mi respeto al presidente Casado. Ha hecho el camino de Santiago, y los peregrinos saben que hay tramos durísimos. Hay que reconocer su esfuerzo por sujetar la bandera del PP en tramos de cuesta arriba de enorme dificultad hasta entregarla hoy con enorme generosidad".

Se mostró emocionado con la renuncia a Galicia. "Nunca he optado por lo más fácil. No soy capaz de quedarme quieto ante la deriva en la que está inmerso mi país. Quiero darlo todo para que la España que quiero sea el país donde crezca mi hijo. He decidido ofrecer lo mejor de mi mismo para mi país y mi partido". Estoy en el último cuarto de mi vida política, No tengo ninguna ambición personal más que servir a mi país y mi partido".

Un detalle de Feijóo a la hora de hacer públicos los nombres que integran el Comité Ejecutivo Nacional: bromeó con José Luis Martínez Almeida y se permitió indicar que su designación venía propuesta por Isabel Díaz Ayuso, también incluida a pesar de que no es miembro nata del órgano, como sí lo son los presidente regionales de los partidos.

Con cuatro nombres en la Directiva y otros cuatro en el Comité, es evidente el peso de la delegación andaluza.

Adiós de Casado

Justo antes, Pablo Casado había anunciado en su discurso de despedida que deja el escaño en el Congreso de los Diputados y toda responsabilidad en el PP. Que se hace al lado, como forma de apoyar al nuevo proyecto a pesar de la oferta de Feijóo para seguir colaborando.

Apeló a la legitimidad de haber pasado por unas primarias para abrir su intervención. Lanzó dardos, como haber heredado un espacio político partido en tres y acosado por casos de corrupción.

Casado: "Abrimos una nueva etapa y seré el primero en apoyar a un buen gestor y a un buen amigo"

En el último mes, admitió, ha pasado de la sensación de "injusticia" a la de "gratitud". Y reivindicó la España "razonable y moderada" como el espacio del PP. "No dejemos que nos arrebaten nuestras banderas", dijo. "Hoy abrimos una nueva etapa en el partido y yo seré el primero en apoyarla, y a un buen gestor y a un buen amigo", aseguró. "Me alegra saber que contarás que cuentas con personas de mi equipo, que es el tuyo. Igual que el tuyo es el mío".

Andalucía

El congreso se inició con una foto: la de Alberto Núñez Feijóo entrando al Palacio de Congresos escoltado por Cuca Gamarra, su secretaria general, y Elías Bendodo, hombre fuerte del Gobierno andaluz de Juanma Moreno. Minutos después trascendía que el malagueño es el elegido como número tres del partido, con el cargo de coordinador general. Un nombramiento que da sentido a la elección de Sevilla como lugar donde el PP pretende "reiniciarse", y que hace honor a la influencia de Moreno y Andalucía en el nuevo organigrama.

"El PP se pone desde ya en modo Andalucía. La prioridad, el primer hito, la primera meta volante son las elecciones andaluzas", dijo Bendodo en sus primeras palabras públicas tras su nombramiento. En clave andaluza, en runrún de que Moreno convocará este mes va creciendo. En clave nacional, esos primeros comicios son clave para la carrera de Feijóo hacia la Moncloa.

"Parecía imposible que hubiese un presidente que no fuera socialista. En el PP no damos nunca nada por imposible. Desde el sur vamos a empujar con todas nuestras fuerzas para el futuro de España. Vamos a pelear para que cuando haya elecciones las gane el PP en Andalucía. Por los andaluces y por los españoles también", dijo desde la tribuna Juanma Moreno.

De ahí la elección de Sevilla. Un lugar cargado de simbolismo. El lugar desde donde hace 32 años José María Aznar tomó el relevo de Fraga en una refundación del PP. "Volver al inicio" es una de las frases más escuchadas.

Aznar y Rajoy

Y ese inicio fue Aznar. "Rompimos el mito de la izquierda invencible y de que el centro derecha no sería alternativa". Al ex presidente se le quebró la voz en el recuerdo "a los que nos arrebató la barbarie". El congreso en pleno, puesto en pie, aplaudió en uno de los momentos de mayor intensidad del día.

Y tras Aznar, Rajoy, "dispuesto a estorbar lo menos posible". Recibió el cariño de los militantes durante todo el día y logró sacar una sonrisa al auditorio con una intervención inteligente y muy en su estilo para dar su apoyo a Nüñez Feijóo. Y para llamar "a la mayoría de los españoles" a reunirse en torno al PP. Y lanzó un mensaje velado a Vox: contra el radicalismo. "Que vuelvan".

La de Díaz Ayuso fue una de las intervenciones más esperadas de entre las que protagonizaron los presidentes regionales. Se les dio voz a todos. "Este congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir. Nosotros somos el PP, no somos burócratas socialistas", dijo la presidenta madrileña. Y lanzó un mensaje. "Estamos aquí para ganar elecciones, no un congreso".