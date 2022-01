Tambores de dimisión en Reino Unido: piden la salida de Boris Johnson por celebrar otra fiesta en pleno confinamiento

El año arranca con una nueva polémica para Boris Johnson. Su secretario privado, Martin Reynolds invitó a más de un centenar de personas a una fiesta privada en Downing Street, el 20 de mayo, en pleno confinamiento por el coronavirus. Este hecho ha renovado la sensación de crisis política en torno al primer ministro británico y cada vez son más voces las que piden su dimisión.

Según un correo electrónico publicado este lunes por la prensa británica, Reynolds invitó a los destinatarios a una fiesta en los jardines de Downing Street y emplazó a llevar su propia bebida. "Tras este periodo increíblemente ajetreado hemos pensado que estaría bien aprovechar el buen tiempo y tomar unas copas manteniendo la distancia social esta tarde en el jardín del Número 10. ¡Vente a partir de las 18.00 horas y trae tu propia bebida!", indica el correo electrónico, publicado por ITV News.

Entre los invitados, más de un centenar de trabajadores de la residencia oficial del primer ministro que recibieron la invitación en un momento en el que estaba prohibido reunirse con más de una persona no conviviente en espacios públicos.

Entre 30 y 40 personas asistieron a la fiesta, donde había comida y vino en mesas. Algunos trabajadores cuestionaron la conveniencia de la fiesta en un momento en el que el discurso oficial advertía de que se podían mantener reuniones pero solo en el exterior y solo con una persona no conviviente.

La Policía Metropolitana ya está al corriente de las denuncias existentes sobre el incumplimiento del confinamiento y está en contacto estrecho con el Gobierno, según informa Bloomberg citando a un portavoz de la policía. La funcionaria Sue Gray será la encargada de coordinar la investigación.

El propio Johnson ha negado conocer la celebración de dicho acto y este lunes ha declarado que los hechos se encuentran "bajo investigación por parte de Sue Gray". En la misma línea, el ministro de Sanidad, Edward Argar, también se ha negado a comentar la presunta fiesta y ha señalado que primero debe completarse la investigación.

El furor por las fiestas ha dañado gravemente la reputación del primer ministro británico y la posición del Partido Conservador en las encuestas, justo cuando el país se enfrenta a un récord de contagios provocado por la variante ómicron. En este contexto, cada vez son más las voces que han pedido la dimisión de Johnson.

En concreto, el líder del Partido Laborista, Keir Stamer ha publicado un mensaje en Twitter en el que acusa a Johnson de asistir a estos eventos y le pide que sea sincero. "Boris Johnson, tu manera de desviar la atención y tus distracciones son absurdas. No solo tenías conocimiento de las fiestas en Downing Street, sino que asistías a ellas. Deja de mentirle al público británico. Es hora ser sinceros" destaca Stamer.

Boris Johnson, your deflections and distractions are absurd.



Not only did you know about the parties in Downing Street, you attended them.



Stop lying to the British public. It's time to finally come clean.