Tormenta política tras vacunarse el consejero de Sanidad de Murcia contra el covid pese a no ser de un grupo de riesgo

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas (PP), se ha sumado en las últimas horas a la lista de cargos públicos que se han administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación. En total, son al menos ocho alcaldes -cinco del PSOE, uno del PP, otro de JxCat y otro de CDEI- y cuatro concejales -dos del PP, uno del PSOE y otro de JxCat- los que ya se han vacunado aunque no sean grupos de riesgo.

En el caso de Murcia, además del consejero de Salud también se ha conocido que se han administrado la vacuna a funcionarios y altos cargos de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud (SMS). En la mañana de este miércoles Villegas ha negado que vaya a dimitir porque la decisión se adoptó, según ha dicho, siguiendo "el protocolo nacional".

El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros que recibirían las vacunas contra el covid-19 serían los residentes de los centros de mayores y personal sanitario y sociosanitario. Estos ciudadanos empezaron el pasado 27 de diciembre a vacunarse con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, y en los últimos días se ha incorporado también la vacuna de Moderna. Sin embargo, muchos de estos cargos públicos han aprovechado que, según justifican muchos de ellos, "sobraban algunas dosis" y por eso se vacunaron con ellas.

En el caso del consejero murciano, Villegas se ha defendido alegando que "a mí no me han pillado en nada. Hicimos una cosa con arreglo a lo que pensamos que ponía el documento para la vacunación del Ministerio y hemos actuado con respecto a eso", se ha justificado, si bien también ha pedido perdón.

El consejero 'popular' ha insistido en que se tomó la decisión con el convencimiento "de que se cumplía el protocolo nacional y llevados por la intención de proteger sin distinción a todo el personal adscrito a los servicios de Salud de la administración regional". En la misma línea, ha argumentado su negativa a dimitir en que "estamos centrados en la pandemia, quizás en el momento más crítico ahora".

Villegas (PP): "Hemos dado la posibilidad de vacunarse a toda la Consejería de Salud porque interpretamos que todo el mundo es necesario e imprescindible"

Villegas ha explicado que entre los trabajadores vacunados lo han hecho también "miembros del equipo directivo que, aparte de ser personal sanitario y haberlo solicitado, trabajan desde comienzos del pasado año en la gestión diaria de la pandemia". "En total, se han vacunado alrededor de 400 profesionales de la Consejería de Salud", ha confirmado.

"Hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible, con arreglo a lo que ha marcado el Ministerio, y hemos dado la posibilidad de vacunarse a toda la Consejería de Salud porque interpretamos que todo el mundo es necesario e imprescindible", insistió, y defendió que no se ha hecho "nada más que eso" y que se ha actuado "desde la transparencia".

Revuelo político

Desde la dirección nacional del PP, fuentes consultadas por Servimedia se remiten a las explicaciones que están dando en el Gobierno de Murcia, mientras que Ana Martínez Vidal, la coordinadora de Ciudadanos en Murcia, partido con el que el PP sustenta el gobierno regional, sostiene que el consejero "debe dimitir".

A nivel nacional, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha exigido este miércoles al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que cese a Villegas por "saltarse la cola" para ponerse la vacuna del coronavirus, ya que este comportamiento es "indignante", a su juicio, y debe tener consecuencias.

Desde Vox, el otro partido que sujeta al gobierno murciano en el parlamento regional, se ha pedido la dimisión "inmediata" del consejero de Salud de Murcia por haberse "saltado el protocolo" de vacunación contra el covid-19, a la vez que ha calificado de "vergonzoso" el "respaldo" que tiene del PP y ha pedido una investigación en la cámara autonómica.

Desde los partidos de la oposición en Murcia, PSOE y Unidas Podemos, e incluso desde el Gobierno central también han llegado las críticas. Por parte de los socialistas, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha señalado que "no está bien" que algunos cargos públicos se haya vacunado sin formar parte de los grupos prioritarios, si bien ha señalado que el caso del consejero murciano es "especialmente grave". "Ya que he recibido la vacuna me quedo una para mí y para los que me interese", ha criticado Ábalos.

Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha pedido la dimisión "de inmediato" de alcaldes, concejales y consejeros autonómicos que han tenido la "desvergüenza de saltarse la cola" de vacunación y ponerse por delante de personas con dependencia. Iglesias ha calificado esta actitud de "inaceptable éticamente y moralmente", por lo que pide su dimisión "independientemente del partido en el que estén".