La prostitución enfrenta a colectivos feministas con el Ministerio de Igualdad de Montero

"Para mí la prostitución es claramente una forma de explotación sexual", ha dicho la ministra de Igualdad, Irene Montero, este viernes en una entrevista en RNE. La declaración, más que una reflexión personal, podría ser el inicio de la resolución del conflicto con los colectivos feministas abolicionistas, que critican al Ministerio por ignorar este tipo de explotación sexual en el anteproyecto de ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual presentado esta semana.

Montero, declarada abiertamente abolicionista (corriente que apuesta por la erradicación de la prostitución al considerarla un tipo de violencia contra la mujer por estar las trabajadoras forzadas en mayor o menor medida) pero respetuosa con sus "compañeras feministas" no abolicionistas, plantea entre sus prioridades una ley integral contra la trata -cuestión recogido en el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos- para dar protección a las mujeres y niñas explotadas.

En su punto 7, sobre políticas feministas, el acuerdo de Gobierno establece que trabajará para "garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, y por la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral".

El sector abolicionista ha mostrado esta semana su crítica a la futura ley de libertad sexual por no contemplar prostitución ni pornografía y ha presentado un manifiesto de cara al 8M en el que apuntan que "no hay nada feminista en la prostitución" y aseguran que "no hay ninguna excusa coyuntural para no afrontar la problemática de la prostitución en España, aparcándola indefinidamente".

Montero ha pedido "no poner el foco solo en el debate feminista o en las mujeres en situación de prostitución sino también en aquello que nunca sale en el debate y afecta fundamentalmente a los hombres que se están enriqueciendo a manos llenas a costa de la explotación sexual de las mujeres".