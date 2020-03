El Consejo de Ministros recibe las polémicas leyes de Celaá y Montero para la reforma educativa y la libertad sexual

El Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley educativa con el que el Ministerio de Educación de Isabel Celaá quiere derogar la Lomce y la nueva ley de libertad sexual para hacer frente a la violencia de género que han preparado desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

Será la segunda vez que se apruebe e proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), que vio truncada su tramitación la pasada legislatura a causa del adelanto electoral.

También conocida como 'ley Celaá', el proyecto se debate este martes en el Consejo de Ministros. En las últimas semanas, Celaá ha explicado que su proyecto vuelve sin cambios y que será en el Congreso y Senado, con la presentación de enmiendas de los diversos partidos, cuando se pueda consensuar alguna variación.

La polémica en torno a la ley de Montero

En el caso de la ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales que el Gobierno quiere aprobar antes del Día de la Mujer, incluirá nuevos delitos en el Código Penal y modificaciones en las penas, que serán "proporcionales y eficaces", avanzó ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Según afirmó, la ley "amplía el foco" de los delitos recogidos en el Código Penal y se ajusta al Convenio de Estambul, de manera que se puedan perseguir todas las agresiones sexuales, y elimina la diferencia entre abuso y violación y pone el consentimiento en el centro. "Hay penas que suben, hay penas que cambian muy mínimamente y sobre todo lo importante no es el número de penas, sino que amplía el foco, que se consideran violencias machistas muchas cosas que no se consideraban", ha añadido Montero, que no ha precisado cuáles serán esos nuevos delitos.

Además, la ley del "solo sí es sí" incluirá la puesta en marcha progresiva de "centros de crisis" para atender a las mujeres agredidas durante las 24 horas del día y promoverá la puesta en marcha de una red de servicios de asistencia integral de las víctimas de violencia sexual, unos centros que recomendó crear el Consejo de Europa.

En respuesta a las informaciones que apuntan a desencuentros dentro del Gobierno de coalición durante la redacción de la norma, Montero aseguró que el borrador que lleva al Consejo de Ministros está "bastante depurado" y ha reconocido aportaciones de los distintos ministerios.

Como la 'ley Celaá', se espera que el anteproyecto de derechos sexuales reciba también modificaciones durante su tramitación parlamentaria.