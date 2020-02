Irene Montero asegura que la ley de libertades sexuales es cuestión "de semanas"

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha insistido este miércoles en que la ley de libertades sexuales en la que trabaja su departamento estará en cuestión "de semanas" y que la reforma del Código Penal que afecta a este tipo de delitos se tramitará de forma independiente a la modificación relativa al delito de sedición que también ha anunciado el Ejecutivo.

Según Montero, la presentación de la ley ya tiene fecha aunque ha declinado adelantarla durante una entrevista en Cadena Ser: "Es la primera ley que vamos a lanzar desde este Ministerio y será lo antes posible", cuestión "de semanas", se ha limitado a decir la ministra.

Sobre la reforma del Código Penal que pueda implicar la aprobación del proyecto legislativo, Montero ha reiterado que se trata de una ley integral de protección de libertades" que incluirá no solo medidas punitivas: "No planteamos solo una reforma del Código Penal, porque las soluciones no pasan solo por endurecer o cambiar las sanciones, sino que llevan toda una serie de medidas de protección de las libertades sexuales", ha precisado Montero al ser preguntada por la posibilidad de que las reformas penales se tramiten de forma independiente a las previstas por el ejecutivo relativas a otro tipo de delitos como el de sedición.

La titular de Igualdad ha insistido en que "hay que situar las políticas de supervivencia como una prioridad" de su ministerio" porque "a las mujeres las agreden, las violan y las matan por el hecho de ser mujeres", ha respondido Montero al ser preguntada también por las siete víctimas mortales por violencia machista en el primer mes de año.

Pide desarrollar en su totalidad el Pacto de Estado contra la violencia de género

En este caso se ha referido además a la necesidad de desarrollar en su totalidad el Pacto de Estado contra la violencia de género, para lo que ha reconocido que hace "falta dinero y sensibilidad" y ha acusado a la "extrema derecha" de "intentar cuestionar y camuflar que hay una violencia salvaje que se ejerce sobre las mujeres".

El Ministerio de Igualdad trabaja también, según Montero, en una ley contra la trata de seres humanos "un problema muy invisibilizado y de gran complejidad". Montero ha reiterado su compromiso en buscar soluciones, aunque ha admitido la dificultades para hacerlo.

"Muchos gobiernos han tenido muchos problemas para meterse en el tomate, pero ya estamos en marcha para conocer hasta el último detalle sobre la trata en nuestro país". Ha reiterado su intención de proponer medidas con "mucha firmeza y mucha contundencia", pero ha pedido prudencia al respeto. "No me gustaría ser una ministra que dice que es abolicionista pero que termine la legislatura y no haya podido encontrar una forma de legislar para acabar con la prostitución, prefiero ser más comedida", ha indicado.

Sobre el caso de los supuestos abusos sexuales a menores tutelados por el Gobierno balear, Montero ha calificado los hechos de "intolerables", ha asegurado estar en contacto con la presidenta autónomica Francina Armengol y ha recordado que otra prioridad del ejecutivo es una ley de protección a la infancia.