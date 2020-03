Rafael Hernando critica al ministro Castells por ir al Senado con "la camiseta del pijama y el pelo alborotado"

El senador del PP Rafael Hernando ha levantado una nueva polémica tras sus críticas al ministro de Universidades, Manuel Castells, por su indumentaria en la sesión de control del pasado martes en el Congreso.

La controversia empezó cuando se viralizó en las redes sociales una fotografía que mostraba a Castells buscando su escaño mientras unas filas más arriba sonreía al ver al ministro de Unidas Podemos con una camiseta bajo la americana.

Lejos de querer matizar la imagen, Hernando ha tirado de su sorna habitual este jueves y ha escrito en Twitter: "Lo de que los Ministros vengan al Senado con la camiseta del pijama, el pelo alborotado y recién levantados de la siesta.... como que no lo veo".

Desde Unidas Podemos han salido en tromba a defender a Castells. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias ha escrito en Twitter: "A mi si algunos dejaran de robar como si venís en bermudas, Rafa Hermando. Un tipo honrado con camiseta será siempre preferible a un delincuente con traje y corbata".

Lo de q los Ministros vengan al Senado con la camiseta del pijama, el pelo alborotado y recién levantados de la siesta.... como q no lo veo. pic.twitter.com/htMs7K9xOz — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) March 5, 2020

Unidas Podemos defiende a Castells

También ha salido en defensa del titular de Universidades la alcaldesa de Barcelona y líder de En Comú -la formación a la que está vinculado Castells-, Ada Colau, asegurando que "¡no hay ministro más elegante y moderno que Manuel Castells!".

"Sólo hay que fijarse en la cara de envidia de Rafa Hernando. La camiseta de Equal Rights es lo más sexy que se ha visto nunca en el Congreso", ha añadido en su mensaje, con la etiqueta '#CastellsIsCool' (Castells es guay), que los comunes han usado en las redes sociales para defender a su ministro.

"Normal que no lo veas. Tampoco has visto durante 30 años la corrupción de tu partido. Eso no lo disimuláis por mucho perfume que os echéis A su vez", ha defendido a su vez el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y diputado de En Comú Podem, Jaume Asens.

A mi si algunos dejaran de robar como si venís en bermudas @Rafa_Hernando ???? Un tipo honrado con camiseta será siempre preferible a un delincuente con traje y corbata pic.twitter.com/vgVm78VkpF — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) March 5, 2020

¡No hay ministro más elegante y moderno que Manuel Castells! Sólo hay que fijarse en la cara de envidia de Rafa Hernando ????



La camiseta de Equal Rights es lo más sexy que se ha visto nunca en el Congreso #CastellsIsCool pic.twitter.com/eaqxjU63Cl — Ada Colau (@AdaColau) March 5, 2020