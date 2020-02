Urkullu adelanta las elecciones vascas al 5 de abril

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha adelantado la convocatoria de las elecciones autonómicas vascas al 5 de abril, cinco meses antes de que la legislatura llegara a su fin, según ha confirmado en una comparecencia pública. La decisión podría precipitar también las elecciones gallegas para hacer coincidir la convocatoria aunque el presidente Alberto Núñez Feijóo aún no ha dado el paso.

Una vez hecho el anuncio, el decreto de disolución de la Cámara vasca y la convocatoria de los comicios deberán publicarse entre el martes y el miércoles para que la cita electoral cumpla con tiempos que establece la Ley: 54 días desde la convocatoria. Asimismo, deberá incluir la fecha de convocatoria y celebración de las nuevas elecciones, en cumplimiento del artículo 51 de la ley de Gobierno del País Vasco.

Por otra parte, el plazo para que los partidos presenten las candidaturas electorales comenzará el 26 de febrero y se extenderá hasta el 2 de marzo.

"El clima electoral se ha instalado en Euskadi", ha dicho Urkullu como primera razón del adelanto electoral. Además, ha asegurado que "ahorramos a la ciudadanía una campaña electoral permanente en los próximos meses y la reducimos solo a dos".

El lehendakari ha señalado que, "a partir del 5 de abril se inicia una nueva etapa" y que el nuevo Gobierno "podrá estar en marcha antes de verano", por lo que podrá desarrollar con tiempo los Presupuestos de 2021. "El Presupuesto del presenta año está aprobado y en ejecución", ha recordado.

Un escenario esperado

El pasado viernes ya sonaba el 5 de abril como fecha electoral pero Urkullu optó por no pronunciarse. Lo que sí confirmó el lehendakari es que el adelanto de los comicios -tendrían que ser en septiembre- se debía al bloqueo político en la Cámara vasca que impide la tramitación de leyes.

Tras la convocatoria de Urkullu llegaron las primeras impresiones. En forma de crítica desde EH Bildu por "estirar el chicle" al aguantar durante horas una decisión ya tomada e impedir a todos los partidos jugar "con las mismas oportunidades" o desde el optimismo del PSE, cuya candidata a la Lehendakaritza, Idoia Mendia, ha asegurado que los socialistas vascos están "preparados" para que Urkullu pulse el "botón nuclear" aunque considera que la legislatura aún podría seguir adelante.

Es el artículo 50 de la Ley de Gobierno de País Vasco el que otorga la potestad de convocatoria a Urkullu: "El lehendakari podrá, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Gobierno, disolver el Parlamento".

¿También las de Galicia?

La confirmación del adelanto electoral en el País Vasco podría precipitar las elecciones en Galicia, o al menos hacia esa posibilidad ha apuntado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en declaraciones a los medios este lunes. Según ha indicado, tomará una decisión sobre la fecha electoral gallega "de forma inmediata", una vez despejado el horizonte en Euskadi.

Y es que si Feijóo quisiera hacer coincidir las elecciones gallegas con las de País Vasco, solo dispone de unas horas para cumplir con el plazo de 54 días. Dicho esto, el presidente gallego ha matizado que la decisión que tome finalmente será independiente de la del lehendakari y se basará en lo "mejor para Galicia".

Con quien no coincidirán las urnas vascas son con las catalanas. Aunque ya se conoce que las elecciones autonómicas en Cataluña también serán adelantadas, no se prevé que estas sean antes de finales de mayo. La semana pasada el president Quim Torra anunció que habría comicios antes de tiempo al romper con ERC pero que no los convocaría hasta tener aprobados los Presupuestos catalanes de 2020.

En este sentido, Urkullu ha asegurado que la cita electoral la convoca en esas fechas atendiendo al panorama político general y además para evitar fiestas como la Semana Santa, evitando cualquier referencia a una lejanía provocada con la cita catalana.