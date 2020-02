Ábalos se toma a "broma" que pueda haber malestar en EEUU por su encuentro secreto con Delcy Rodríguez

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha afirmado este miércoles que está "súper tranquilo" respecto a las relaciones con EEUU tras el encuentro que mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, y ha afirmado que lo único que le preocupa en relación al país norteamericano son los aranceles.

Ante la pregunta de si cree que puede existir cierto malestar en EEUU tras ese encuentro con Rodríguez, que tiene prohibida la entrada a territorio comunitario en virtud de las sanciones diplomáticas de la UE contra una serie de dirigentes venezolanos, el ministro ha respondido: "¿Es una pregunta seria o es una broma?".

Tras indicársele que era una pregunta seria, ha continuado: "Pues es una broma, ya le digo yo, una broma que estamos viendo estos días. Cada vez el nivel de ridículo es un poquito mayor".

Asimismo, respecto a la decisión de Ciudadanos de llevar al próximo pleno de Estrasburgo una petición para que la Comisión Europea investigue el encuentro, ha indicado que "no sabe de qué va esto, simplemente". "No conoce la norma, si la conociera no lo haría, no hay órgano donde recurrir en este sentido", ha agregado.