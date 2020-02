Puigdemont, por videoconferencia ante el Parlament: "No se podrá pasar página hasta que se pida perdón por el 155"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este martes de que no se podrá "pasar página" de los hechos acontecidos en el otoño de 2017 en Cataluña hasta que el Estado "pida perdón" por la activación del 155 y la "represión" que conllevó, que perjudicó "a todos los catalanes".

El que fuera president durante el referéndum ilegal del 1-O ha comparecido por videoconferencia ante la comisión del Parlament que investiga la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que siguió a la declaración unilateral de independencia de Cataluña, y lo ha hecho una semana después de que lo hicieran los exconsellers de su Govern encarcelados por sedición.

"No se puede pasar página inocentemente sin asumir responsabilidades (...) Ya se hizo con error con el régimen del 78. Se pidió lo mismo: pasemos página, no hace falta que investiguemos los crímenes del franquismo, no hace falta que restituyamos los derechos que se pisaron de tantas familias", ha dicho.

Puigdemont ha defendido que, tras el 1-O, buscó abrir una vía de diálogo con el Estado -"recibí críticas de sectores que hoy dan lecciones de moderación y me acusan de radical", ha deplorado- para evitar la intervención de la autonomía catalana, pero finalmente optó por la declaración unilateral de independencia (DUI) como "única opción digna y democrática" frente a la actitud del Gobierno.

El expresident ve otro "talante" en el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, aunque sigue recelando

Puigdemont recela de que el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez vaya a servir para acabar con la "represión" contra los independentistas, aunque ha admitido que percibe un "talante" diferente al que mostró el Ejecutivo del PP en otoño de 2017.

"Admito que el tono, el talante, el lenguaje y la potencialidad del Gobierno de coalición no es el mismo que el de un Gobierno del PP", ha dicho durante su intervención, destacando que la participación en el Gobierno de Unidas Podemos -a los que ha definido como herederos de un espacio que no gobernaba "desde la Segunda República"- hace que mire al Ejecutivo estatal de forma diferente.

Puigdemont: "Sánchez estuvo en la cocina del 155"

Sin embargo, ha advertido de que "si al final la represión es la misma" y se niega a los catalanes "el derecho a ejercer la autodeterminación" dará igual el color de quién gobierne porque "la conclusión" será la misma, que es la imposibilidad de dialogar con los representantes del Estado.

El expresident, que ha comparecido por videoconferencia, ha criticado que Pedro Sánchez "estuvo en la cocina del 155" cuando estaba en la oposición, y ha cuestionado si el desenlace del otoño de 2017 hubiera sido diferente si en el Gobierno hubieran estado los socialistas en lugar de Mariano Rajoy.