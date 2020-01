Torra revienta los Presupuestos de Sánchez y su continuidad en Moncloa

El último movimiento de Quim Torra ha vuelto a desestabilizar la política nacional. El hecho de anunciar un adelanto electoral en Cataluña, sin fecha, y desde luego nunca antes de que se tramiten los Presupuestos autonómicos –que de aprobarse sería el 18 de marzo–, trastoca las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Y es que los republicanos catalanes son el apoyo necesario del Ejecutivo de coalición progresista. El miedo a ser acusado de traidor pone a los republicanos catalanes en un serio aprieto para negociar las Cuentas Públicas si, las elecciones catalanes coinciden en el tiempo con la de los Presupuestos Generales del Estado.

El último movimiento del todavía president Quim Torra ha vuelto a desestabilizar la política nacional. El hecho de anunciar un adelanto electoral en Cataluña, sin fecha, y desde luego nunca antes de que se tramiten los Presupuestos autonómicos –que de aprobarse sería el 18 de marzo–, trastoca de manera extraordinaria las relaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Y es que los republicanos catalanes son, hasta ahora, el apoyo necesario del Ejecutivo de coalición progresista si éste quiere aprobar los Presupuestos Generales de 2020 "antes del verano", como anunció el líder socialista. Además, el PSC de Miquel Iceta es un potencial socio para formar Gobierno en Cataluña junto a los comunes. Así pues, si los comicios catalanes son como poco en el mes de mayo, el miedo de ERC de que se le acuse de traidor o botifler durante la campaña –muy probablemente mientras se negocian los Cuentas Públicas del Estado en el Congreso de los Diputados– coloca al partido de Oriol Junqueras en una situación extremadamente complicada que, no solo obstaculiza los Presupuestos de Pedro Sánchez sino, hasta su permanencia en Moncloa.

La ley que mantiene a Pedro Sánchez

El anuncio en diferido de las elecciones en Cataluña ha desestabilizado la hoja de ruta inicial del gobierno social-comunista al que no le duele en prendas reconocer su buena relación con ERC en el Parlamento español. Aunque era un escenario contemplado, el juego de Torra, el de agotar los tiempos del Presupuesto, y después convocar elecciones –al menos es necesario que transcurran 54 días desde la fecha de publicación en el Boletín de la convocatoria– no entraba en las cábalas. De hecho, en los círculos políticos la fecha que más se barajaba era alrededor de Semana Santa, a finales de marzo, mediados de abril.

A ERC no le quedara otro remedio que escenificar una ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez

Pero situar las elecciones como poco en mayo no la mejor noticia ni para Pedro Sánchez ni para ERC, que se verá presionado en la campaña autonómica por JxC, lo que indefectiblemente, y para no quedarse atrás en el pulso independentista, no le quedara otro remedio que escenificar una ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez, si no quiere que se le acuse de traidor, ambiguo o tibio con el Estado. Sin ir más lejos, en el comunicado de prensa editado este miércoles por ERC, estos afirman que seguirán trabajando por Cataluña, "teniendo claro que nuestro adversario no es otro que el Estado y la represión con la que castiga al conjunto del movimiento independentista".

La presión de Torra podría tener la consecuencia directa de que socialistas y podemitas quieran acelerar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso. Pero también sería en balde, porque ERC nunca arriesgaría a dar su apoyo a Pedro Sánchez sin antes haberse medido en las urnas catalanas.

Fue el mismo Iceta, quien, días atrás, advirtió a ERC que, sin Presupuestos Pedro Sánchez no podrá gobernar

De ahí la importancia del último movimiento del heredero de la filosofía de Puigdemont, encontrando tiempo para perfilar un líder y, sobre todo, para reventar a ERC presionando al Estado en unas fechas que hasta se pueden solapar, si, como dijo Sánchez, quiere tener Presupuestos antes de que finalice el verano; es decir, antes del 21 de septiembre.

La decisión de Torra se explica en la valoración hecha por parte del socialista Miquel Iceta, que quiere que se convoquen elecciones ya, para no contaminar el proceso electoral en Cataluña con los Presupuestos Generales del Estado de 2020, de manera que, los meses que separan una circunstancia den a ERC un margen para recomponer sus relaciones con el Gobierno de Madrid y enarbolar un discurso de diálogo. Fue el mismo Iceta, quien, días atrás, advirtió a ERC que, sin Presupuestos Pedro Sánchez no podrá gobernar, porque esa ley es la que le facilita su permanencia en el Palacio de la Moncloa.

Los escenarios de Torra

Este miércoles, Quim Torra, el representante directo del fugado Carles Puigdemont en Cataluña, ha roto su relación en la Generalitat y en el Parlament con Esquerra, su socio de Govern. Antes, Torra quiere aprobar los Presupuestos, una circunstancia inaudita, si es que como ha indicado, convocará elecciones autonómicas toda vez que las Cuentas catalanas tengan la luz verde de la cámara.

Está por ver si en este largo interín –hasta el 18 de marzo, según marca el calendario al que ha tenido acceso elEconomista– Torra no se ve obligado a retirarse definitivamente de la escena política, porque su propósito de convocar elecciones todavía se puede encontrar con algunos obstáculos. Torra está pendiente de que la justicia emita una sentencia en firme, lo que forzaría su dimisión, llevaría a ERC a la presidencia, y de no ir a una nueva investidura en el Parlament, las elecciones autonómicas se precipitarían adelantándose en el escenario.

En segundo lugar, Torra no puede descartar, que las medidas que contempla la oposición –el Partido Popular plantea reclamará a la Mesa del Parlament la convocatoria de nueva investidura, una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Torra por usurpación de funciones y, la exigencia a Pedro Sánchez de que le cese y le obligue a cumplir la ley– tengan consencuencias inmediatas y precipiten su caída del primer escalón de la Generalitat.

En este ambiente kafkiano, ERC se ha pronunciado este miércoles ponderando la decisión de Torra por querer aprobar los presupuestos catalanes de manera prioritaria –Cataluña tiene los Presupuestos prorrogados desde 2017–, pero sobre el adelanto electoral ha preferido optar por el silencio.

Ciudadanos, por su parte, al igual que el PP, no reconoce a Torra como president ni como diputado, y duda incluso que tenga capacidad para firmar una ley de Presupuestos o de convocar elecciones.