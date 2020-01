Podemos desconocía la cuarta Vicepresidencia que resta poder a Pablo Iglesias

Sorpresa en Podemos. La formación morada ha recibido con desconcierto el anuncio realizado por La Moncloa de que el próximo Gobierno de coalición con el PSOE que liderará Pedro Sánchez tendrá cuatro y no tres Vicepresidencias, como estaba previsto en un principio.

Con este movimiento, el presidente del Gobierno ha rebajado el peso que tendrá el líder del partido morado, Pablo Iglesias, dentro del Ejecutivo, creando otras tres vicepresidencias que ocuparán, además, tres mujeres: Carmen Calvo, Nadia Calviño y Teresa Ribera.

El partido morado ha decidido que no va a hacer declaraciones sobre la nueva composición del Ejecutivo que Moncloa ha dado a conocer este jueves, según han explicado fuentes de la formación a Europa Press. Tampoco quieren comentar el hecho de que el equipo de Sánchez haya anunciado esa cuarta Vicepresidencia minutos después de emitir otra comunicación confirmando de forma oficial únicamente los miembros con los que contará Unidas Podemos en el Ejecutivo y las carteras que asumirán.

Estos anuncios han pillado a Podemos y sus socios por sorpresa, dado que el acuerdo que sellaron Iglesias y Sánchez el domingo 29 de diciembre, antes de presentar el lunes 30 conjuntamente el programa que regirá el Gobierno de coalición, sólo contemplaba tres Vicepresidencias, siendo la segunda para el líder de Podemos.

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, ha confirmado en declaraciones a La Sexta, que no conocían esa cuarta Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico que Sánchez ha decidido otorgarle a Teresa Ribera. Eso sí, en línea con la consigna de Unidas Podemos de no comentar la decisión del presidente del Gobierno y no elevar más la tensión, Asens ha declinado dar su opinión al respecto.

Moncloa ha decidido comenzar a confirmar este jueves detalles del próximo Gobierno, a pesar de que fuentes socialistas informaron el martes, tras salir adelante la investidura de Sánchez, de que el presidente iba a esperar hasta la próxima semana para anunciar la composición de su Ejecutivo.