Por los presos catalanes, por la España Vacía o por las '13 Rosas': el amplio catálogo de 'coletillas' de los diputados para acatar la Constitución

La ceremonia de acatamiento de la Constitución ante el Pleno del Congreso, último trámite para que los diputados electos adquieran la condición plena de parlamentarios, se ha visto adornada por una amplio catálogo de 'coletillas' añadidas a la mera promesa o juramento que establece la legislación.

Así los independentistas catalanes se han referido a la soberanía del pueblo catalán y han recordado a los condenados por el proceso independentistas de 2017, Vox ha jurado "por España" y los de Unidas Podemos han añadido también la defensa de los derechos sociales, el planeta o las mujeres asesinadas.

Pese a las protestas de PP, Vox y Ciudadanos, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado por buenas todas las fórmulas al interpretar que no condicionan ni limitan el acatamiento de la Constitución.

El Constitucional, sin decidir

La polémica no es nueva y ya ocurrió el pasado mes de mayo al constituir el Congreso de las elecciones del 28 de abril. Entonces el PP y Ciudadanos recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que ni siquiera ha decidido sobre la admisión a trámite de los escritos.

Antes de la sesión constitutiva, el PP había pedido por carta a Meritxell Batet que tomara cartas en el asunto con carácter preventivo, pero la socialista replicó que no podía dar órdenes a los nuevos diputados. Por eso, y tras ser reelegida presidenta, la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, reiteró la petición en el Pleno para evitar lo que considera un "espectáculo humillante".

"No caben juramentos con reservas mentales ni por supuesto verbales -ha proclamado-. Que se atengan a las consecuencias si no lo hacen así y también la Presidencia si no actúa".

Con cierta sorna, Batet ha agradecido que el PP vele por "el buen hacer" de la Presidencia, pero ha insistido en que la jurisprudencia del TC permite una "interpretación flexible" del ejercicio del derecho a la participación política. "Se pueden quedar tranquilos, la Presidencia no va a hacer una aplicación arbitraria de las normas, sino que va a hacer una aplicación jurídica de las mismas", ha subrayado.

A partir de ahí, ha procedido a la toma de la promesa o juramento de la Constitución a sus señorías, empezando por ella misma y los miembros de la Mesa del Congreso. Y ahí han empezado las 'coletillas': el vicepresidente cuarto, Ignacio Gil Lázaro, de Vox, ha jurado "por España", mientras que el secretario primero, Gerardo Pisarello, de En Comú, lo ha hecho por "las 13 rosas", y el tercero, Javier Sánchez, de Podemos, ha prometido por "los derechos sociales".

Después ha llegado el turno de los demás diputados, por orden alfabético, empezando por Santiago Abascal, que también ha jurado "por España", como todos los de su partido.

Los independentistas de ERC han prometido por imperativo legal "por la libertad de los presos políticos y hasta la constitución de la república catalana", aunque algunos de ellos han añadido más expresiones en contra "del fascismo, el franquismo y el racismo".

A su vez, los de Junts han prometido, también por imperativo legal, con "lealtad al mandato democrático (del referéndum) del 1 de octubre, por fidelidad al pueblo de Cataluña, por la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados".

El manido "imperativo legal"

También han acatado la Carta Magna por "imperativo legal" los representantes del PNV, pero sin añadir 'morcilla' alguna, lo que sí han hecho los de EH Bildu y la CUP. Así los abertzales han prometido hacerlo "hasta la creación de la República Vasca", mientras que los anticapitalistas catalanes han subrayado que su lealtad "primera y última" es hacia su "pueblo", el catalán.

En Unidas Podemos se han escuchado menos añadidos al acatamiento que en anteriores ocasiones. De hecho esta vez, Pablo Iglesias, Irene Montero y otros dirigentes se han limitado a pronunciar un escueto 'Sí, prometo', aunque otros sí han seguido su costumbre y han agregado menciones al "feminismo, la violencia machista, la gente trabajadora y el planeta".

De su lado el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, se ha estrenado en el hemiciclo comprometiéndose a acatar la Constitución con un recuerdo para la "España vaciada".

Tras el acatamiento por parte de los miembros del Gobierno, Batet ha dado por terminada la ceremonia dando por válidas todas las coletillas empleadas: "Todos los señores y señores han adquirido la condición plena de diputados y diputadas".