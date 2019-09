España se prepara para un Brexit duro con 875 nuevos funcionarios

"España está preparada para cualquier escenario, también para un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo". El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha puesto en valor este miércoles la unidad de acción de la UE para hacer frente a este proceso para el que a nivel nacional se han tomado ya medidas como el refuerzo de personal de 875 de empleados y empleadas públicos.

En su comparecencia en el Congreso para explicar los últimos consejos europeos, Sánchez ha lamentado el "bloqueo político completo" y la crisis constitucional provocada por Reino Unido y ha criticado que el Gobierno de Boris Johnson pretenda ahora no respetar el acuerdo de salida alcanzado: "No cabe renegociar lo que ya ha sido acordado" y que "no cabe hacer más concesiones".

En cualquier caso ha reiterado que España está preparada ante la posibilidad, cada vez mayor, de que haya un Brexit 'unilateral'. "El Gobierno ha trabajado para cubrir cualquier escenario posible", ha insistido Sánchez al transmitir también un mensaje de tranquilidad tanto a la ciudadanía como a todos los actores económicos y empresariales afectados.

Así es el plan de contingencia

Sánchez ha puesto en valor todas las medidas tomadas y el plan de contingencia, además de recordar que el Gobierno ha puesto en marcha un sistema de coordinación interministerial y entre las administraciones para afrontar todos los escenarios.

El plan de contingencia elaborado por el Gobierno gravita en torno a tres líneas de acción:

1. La normativa:

Concretada fundamentalmente en el Real Decreto-ley 5/2019, del pasado 1 de marzo, convalidado el 3 de abril.

2. La logística:

El 8 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un refuerzo de personal de 875 de empleados y empleadas públicos. "Este personal se encuentra ya en sus puestos en la mayoría de los casos. Y este refuerzo se aplica fundamentalmente a los servicios de aduanas, controles asociados al comercio de bienes, controles de personas en frontera y a la transición al nuevo régimen de los residentes británicos en nuestro país, que como pueden ustedes imaginar son muchos", ha explicado Sánchez.

3. La comunicación:

Según ha concretado, a través de la pestaña Brexit en la web de La Moncloa, operativa desde el pasado 14 de enero; también de la información sectorial en las webs de los ministerios; de seminarios de preparación a las empresas; de infinitas reuniones con los sectores y asociaciones de ciudadanos, y de reuniones con las comunidades autónomas.

Las consecuencias se mitigan pero no se eliminan

Pero también ha reconocido que hay que ser "francos y realistas", y las medidas de contingencia adoptadas "solo pueden mitigar las consecuencias pero no las van a eliminar". Ha recordado Sánchez que "solo una parte" de las consecuencias "está bajo el control de la UE" pero la otra depende de las decisiones que tomen el Gobierno y el Parlamento británicos. Por eso ha pedido también a todos los actores implicados que "evalúen en qué medida puede afectarles una salida sin acuerdo y adopten las medidas para minimizar el impacto" de lo que hace unos meses "parecía imposible".

En lo que afecta a los ciudadanos españoles en Reino Unido, ha señalado que se ha conseguido el reconocimiento de sus derechos, y ha prometido que estarán "vigilantes" para que no sea un reconocimiento meramente formal y se aplique de forma efectiva.

Además ha recalcado que durante las negociaciones el Gobierno consiguió un "valioso blindaje" sobre todo lo relativo a Gibraltar, según el cual España puede vetar cualquier acuerdo europeo relativo al peñón.

Mensaje a Iglesias

Al finalizar su comparecencia, Sánchez ha pedido mirar de cerca lo que está ocurriendo en Reino Unido para ver "las amenazas que se ciernen sobre la democracia representativa cuando la política se limita a bloques antagónicos, cuando niega la pluralidad y liquida los matices que enriquecen el debate" y hace "imposible el acuerdo".

Ha advertido de que "nadie", ni siquiera una democracia como la británica está a salvo de la banalización de la política, una receta que siempre conduce al mismo lugar, que es un callejón sin salida". "Evitemos la tentación del conflicto fácil y lideremos con el ejemplo", ha añadido.