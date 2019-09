El PP vuelve sobre Madrid Central y acusa a Carmena de perdonarmultas antes de las elecciones

Madrid Central vuelve a la palestra de la mano del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos, que acusan a la exalcaldesa Manuela Carmena de aplicar una "amnistía de multas" justo antes de la celebración de las elecciones municipales del 26 de mayo.

La denuncia pública se basa en datos publicados en el portal de datos abiertos sobre infracciones de circulación y apunta a que el anterior Gobierno municipal habría perdonado la entrada incorrecta en la zona delimitada de bajas emisiones a miles de conductores. En concreto, desde el Consistorio aseguran que en mayo, el equipo de Carmena emitió 13.361 multas por acceso a Madrid Central de las que 7.272 corresponden a los días 30 y 31 de mayo.

Según fuentes municipales citadas por Efe, las 6.089 multas restantes hasta completar el total de mayo, registradas entre el día 1 y el 29, corresponden a un periodo de instrucción de multar solo a los vehículos con etiqueta A una vez al mes y no sancionar ni a B ni a C. La orden habría cambiado desde el 13 de junio para multar una vez a la semana a los A y expediantear a los B y C una vez al mes.

Frente a esa cifra, el nuevo equipo que conforma el alcalde José Luis Martínez Almeida con Ciudadanos asegura que en junio se dieron 79.908 multas por esta infracción.

Los datos referidos por PP y Cs indican que desde marzo (cuando acabó el periodo de información sin sanción abierto el 30 de noviembre con la activación del protocolo) hasta junio se interpusieron 104.788 multas: 7.358 en abril, 13.361 en mayo y 79.908 en junio.

En voz del delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, las sanciones del periodo de Carmena fueron una "auténitca farsa" porque aplicaron una "amnistía de multas".

Maestre ve otro intento para "desmantelar" la medida del Gobierno de Carmena

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha tachado de manipulación los datos de Madrid Central presentados por la Corporación Municipal de PP y Cs, que enmarca dentro de la campaña para "desmantelar" el proyecto del equipo de Carmena.

Cabe recordar que la primera medida del nuevo Gobierno fue establecer una moratoria para las multas por la entrada de vehículos al área de Madrid Central del 1 de julio al 30 de septiembre pero tres autos resolvieron mantener las sanciones para preservar la salud y el medio ambiente.