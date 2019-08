Díaz Ayuso limita su relación con Avalmadrid a un email en el que les pedía información sobre cómo solicitar un crédito

Llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid lidiando con la polémica y así se mantiene en sus primeras semanas en el cargo. Isabel Díaz Ayuso ha insistido este lunes, como ya hizo durante su discurso de investidura, en que "nunca" ha mediado para que nadie de su entorno se lucrara y ha reconocido que escribió un correo a Avalmadrid pidiendo información sobre cómo se podía solicitar un crédito en la sociedad de garantía recíproca.

En una entrevista en Telecinco, Díaz Ayuso ha detallado respecto a las informaciones en cuanto al crédito concedido a su padre en Avalmadrid que ya ha dado explicaciones sobre ello y ha indicado que se ha sacado este asunto para "intentar hacerle daño".

Sobre si escribió un correo a Avalmadrid, la presidenta ha admitido haber preguntado en un email con qué persona se podía hablar para solicitar créditos de la entidad. En aquella época, ha señalado, "no era nadie" en el plano político y que "nunca ha tenido poder" para mediar en nada. "No he mediado para que nadie de mi entorno se lucrara", ha precisado.

Ayuso ha reiterado que su padre, ya fallecido, tuvo hace 10 años unos problemas económicos" pero que ella no ha tenido relación laboral con él. Según asegura, "nunca ha aprovechado" la cercanía a la política para asuntos personales. "Mi padre se arruinó", ha recalcado la presidenta regional para insistir en que su familia no dio "ningún pelotazo" ni se compró un "yate en Puerto Banús".

Sobre la insistencia con el tema, Díaz Ayuso ha señalado que "no sé cuanto tiempo se puede estirar más esto, yo solo pregunté cómo se podía solicitar un aval", ha subrayado para insistir en que ella nunca ha trabajado con su padre.

En cuanto a si habrá una comisión de investigación sobre Avalmadrid como quiere impulsar el PSOE en la Asamblea, Ayuso duda de que se pueda llevar a cabo y ha enfatizado que si se revisa la vida de los políticos durante los últimos 15 años "no se sabe hasta dónde se va a poder llegar". "Yo quiero que se me pidan explicaciones de mi trayectoria política", ha apostillado.