La comparecencia de Sánchez por el Open Arms, en manos de Batet y de Unidas Podemos

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha convocado para las 10:00 del próximo martes la reunión de la Diputación Permanente en la que se decidirá si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Carmen Calvo comparecen o no en la Cámara para explicar la actuación del Gobierno en relación con los migrantes rescatados por el Open Arms en el Mediterráneo.

Por un lado, el PP y Ciudadanos han pedido convocar una sesión plenaria extraordinaria para que sea el presidente Pedro Sánchez quien rinda cuentas ante el Parlamento por lo que definen como "bandazos" del Gobierno en torno a la inmigración. En concreto, quieren que Sánchez explique "los cambios en la posición del Gobierno respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo, su inacción ante la actuación de mafias que trafican con personas en esta zona y qué contactos ha tenido con otros gobiernos de la UE en las últimas semanas sobre esta cuestión".

Unidas Podemos, aunque en un primer momento también había hablado de pedir la presencia de Sánchez, finalmente decidió solicitar la comparecencia en comisión de la vicepresidenta Carmen Calvo alegando que ella ha llevado el protagonismo del Gobierno en esta crisis, pues el presidente estaba de vacaciones. A tal fin, recabó el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) y de Compromís para registrar la petición.

Ambas iniciativas se debatirán y votarán el martes en la Diputación Permanente, máximo órgano del Congreso que permanece operativo en los periodos no ordinarios de sesiones. En todo caso, Unidas Podemos, cuyo voto es determinante, ya adelantó a Europa Press que no apoyará la petición de comparecencia de Sánchez, con lo que es previsible que no llegue a prosperar.

En la misma sesión se debatirán y votarán el resto de peticiones de comparecencia que ha ido registrando la oposición en las últimas semanas. Entre ellas hay una solicitud de PP y Ciudadanos para que la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, explique la actuación del Gobierno en relación con el brote de listeriosis detectado en Andalucía, comunidad que gobiernan en coalición. El PP y Ciudadanos ya habían avisado de su intención de forzar comparecencias del presidente Sánchez y de buena parte de sus ministros, haya o no sesión de investidura, y siempre antes de una hipotética disolución de las Cortes el próximo 23 de septiembre.

La portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ya adelanto a Europa Press que el PP iba a pedir la comparecencia de varios ministros y recordó que el presidente Sánchez tiene pendiente informar al Pleno del Congreso de los consejos de la Unión Europea celebrados en julio y en los que pactaron los nombres de los responsables de las principales instituciones de la UE. El Gobierno de Sánchez ha cumplido más de 100 días en funciones y lleva desde el mes de febrero sin someterse a sesiones de control en el Congreso.