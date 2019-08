Francisco de la Torre: "La diferencia entre Moreno y Díaz es que ahora hay transparencia"

Según The New York Times, Málaga es un destino imprescindible para cualquier viaje, una de las ciudades que hay que visitar en Europa. Su alcalde, el popular Francisco de la Torre, en la entrevista con elEconomista, repasó el crecimiento económico, turístico y cultural de la ciudad, elegida una de las capitales más inteligentes por su grado de implantación.

El regidor malagueño, uno de los más veteranos de España, asegura que es una de las provincias más deseadas por los empresarios y los inversores. Málaga concentra la mitad de la inversión extranjera en la comunidad autónoma andaluza y el 60% de las empresas asentadas en esta provincia prevén aumentar su facturación e inversión este año.

Las infraestructuras, la calidad de vida y la capacidad innovadora son los aspectos más apreciados por estas compañías.

Afirma que la diferencia entre el nuevo presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la anterior inquilina en el Palacio de San Telmo, Susana Díaz, es como el día y la noche.

Según De la Torre ahora hay transparencia y diálogo y antes opacidad. El regidor malagueño admite que el aumento de salario de un 20% a los concejales llama la atención, pero lo justifica porque llevaban varios años congelados. Por tanto, en su opinión, son realistas e inferiores a los de otras capitales españolas y europeas.

De la Torre se muestra políticamente como centrista, y piensa que con el bipartidismo se vivía mejor en España, porque gestionar la política en las condiciones actuales es muy complicado. A juicio del regidor de Málaga, tan importante es el papel del Gobierno como de la oposición, ya que tiene que controlar al Ejecutivo y estimularle a que este haga las cosas lo más perfectas posible. Este es el ideal de democracia que considera.

En su curriculum oficial figura que es licenciado en Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca (1965). Además, consta que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Madrid (1966) y especialista en desarrollo regional por Rennes, Francia (1967).

Alcalde de Málaga desde 2000, ha sido reelegido por mayoría absoluta en tres ocasiones consecutivas encabezando la lista del PP (2003, 2007 y 2011), y volvió a ganar las elecciones por mayoría simple en 2015, logrando la investidura con el apoyo de la formación naranja, de Ciudadanos.

En 2019 ha revalidado la mayoría ampliándola hasta los 14 concejales, siendo investido alcalde con los votos del PP y de los dos concejales de Ciudadanos con los que ha firmado un acuerdo para gobernar en coalición.

Es vicepresidente de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (Arlem) en representación del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), y de la Asociación Euromediterránea de Autoridades Locales y Regionales (Coppem).

Ha presidido la Comisión de Hacienda y la de Movilidad y Accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ha sido vicepresidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y miembro del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa. Diputado por Málaga (UCD), entre los años 1977 y 1982 y Senador por Málaga (PP), entre 2011 y 2014. Fue presidente de la Diputación Provincial de Málaga y consejero de Economía, Hacienda y Turismo de la primera Junta Preautonómica de Andalucía. Fue condecorado en 2017 por la República Francesa con la Legión de Honor por su papel como colaborador excepcional con Francia en materia cultural.

En 2018, recibió la Medalla Pushkin de la Federación de Rusia por el impulso de los vínculos culturales entre Rusia y España; y en 2019 ha sido galardonado con la Distinción del ministro de Asuntos Exteriores de Japón por su contribución destacada al fomento de las relaciones de amistad entre Japón y España.

La economía de Málaga es la primera de Andalucía, según algunos indicadores económicos. ¿Aspira a ser el Silicon Valley europeo?

Málaga ha sido pionera a lo largo de su historia en muchas cosas. En su estrategia de ciudad, siempre ha trabajado por ser innovadora y sostenible. Ha potenciado el talento y ha procurado hacer la vida del ciudadano lo más económica y saludable con la aplicación de las nuevas tecnologías.Desde hace años, el proyecto Málaga Smart City impulsa medidas tan importantes como la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la conectividad urbana o el impulso por el emprendimiento tecnológico y las sinergias con empresas y administraciones públicas. Por ello, apuesta por Transfiere, el gran foro profesional y multisectorial europeo para la transferencia de conocimiento y tecnología, las startups y pymes; la puesta en marcha de proyectos encaminados a alinear la estrategia de la ciudad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo este crecimiento tecnológico se complementa con una importante oferta cultural y turística. En definitiva, puede ser una alternativa al Silicon Valley americano, pero para ello necesita tener uno de los grandes pilares, a la Educación.

La capital de la Costa del Sol es el destino urbano de España que mejor ha evolucionado en la última década al romper la estacionalidad. ¿Qué impacto económico tiene la actividad turística de Málaga?

Tiene un impacto en torno a los 3.500 millones de euros, pero se busca mucho más. En concreto, el Observatorio Turístico de la ciudad estima que Málaga acogió el pasado año casi cinco millones de visitantes. Por ello, nuestra vocación es que la actividad turística sea positiva para el bienestar de los vecinos y nuestra planificación está orientada en esta dirección.

Es importante seguir trabajando por un área metropolitana que impulse servicios y proyectos como el tren litoral desde Nerja hasta Estepona.

Málaga concentra la mitad de la inversión extrajera en la comunidad autónoma andaluza. ¿Cuáles son los atractivos para el inversor?

Los aspectos más apreciados son el clima, la calidad de vida, las infraestructuras, la capacidad innovadora, y la oferta cultural y turística. Pero no es suficiente para llegar a ser el Silicon Valley europeo.

Nos falta más visibilidad, más reconocimiento a nivel nacional. Aun así, las inversiones que se están llevando a cabo son buenas, igual que las perspectivas de facturación, inversión y creación de empleo.

El 60 por ciento de las empresas de capital extranjero asentadas en Málaga prevé aumentar su facturación e inversión este año. Por ejemplo, una de las empresas que han invertido en el PTA ha sido Dekra, líder mundial en sector de ensayos, inspecciones y certificación, compró AT4 Wireless, referencia internacional en ensayos tecnológicos, inalámbricos, móviles y de compatibilidad electromagnética.

La ciudad de Málaga es una de las más pujantes capitales culturales de la comunidad autónoma andaluza. ¿Cuáles son las razones de su crecimiento?

Hay una serie de acontecimientos a lo largo del año que nos hace estar en el punto de mira de los visitantes. Hemos apostado por la calidad y no por la cantidad. Y hemos conseguido ser vanguardia en España en toda la cadena de servicios al turista.

En España no se está haciendo lo suficiente en la lucha contra la contaminación en general. ¿Es una irresponsabilidad intentar paralizar Madrid Central?

No dispongo de datos para opinar sobre Madrid. Nuestra ciudad está bien posicionada al efecto de la renovación del aire y la limpieza de la atmósfera al estar junto al mar. Pero no bajamos la guardia en esta materia. Para ello, el ayuntamiento va a fomentar los vehículos eléctricos, regular los no contaminantes como el patinete o las bicicletas, mejorar el transporte público y crear más espacios para el peatón.

Por primera vez, desde el año 2000 que llegó usted a la Alcaldía, gobernará en coalición con otra formación política, concretamente con Ciudadanos. ¿Qué espera de su nuevo socio?

Hasta ahora las relaciones con los dos concejales de Ciudadanos son buenas y satisfactorias, pero lo más importante es el trabajo en equipo que estamos desarrollando, que es el mejor elemento de cohesión en un gobierno. Además, ya hemos aprobado los presupuestos de este año, que ascienden a 821.865.847,67 euros, lo que se traduce en un crecimiento del 4 por ciento con respecto a las cuentas del ejercicio pasado. En suma, este pacto político favorece la estabilidad municipal y da más seguridad a los inversores y a los malagueños.

¿Cómo alcalde, cuáles son sus principales retos?

Los retos a los que me enfrento son bastantes y variados. Vamos a impulsar el Auditorio, con el acuerdo de otras administraciones, mejorar la brillantez de la Málaga cultural y potenciar los temas medioambientales, que van a estar muy presentes en esta legislatura. Otros proyectos como el Guadalmedina o el eje litoral son transformadores y dan respuestas a la demanda de la ciudadanía.

Una de las primeras medidas que ha aprobado su gobierno ha sido la subida salarial de un 20 por ciento a los concejales, lo que ha originado un aluvión de críticas en la opinión pública. ¿Cuáles son las razones de esa subida? ¿Están mal remunerados los políticos?

En España desde que llegó la democracia ha habido una política, y yo la he apoyado, de moderación salarial para la clase política. Si esta hubiese puesto el bien común como objetivo, buscando una mayor transparencia desde el primer día y una financiación de los partidos políticos bien resuelta, tendríamos una democracia mejor, mucho más sólida y fuerte. Además, en España tenemos pendiente la descentralización local. Es un fallo en nuestra democracia. Mientras no se acometa el problema de la financiación estará incompleta la descentralización. Por tanto, urge el reequilibrio entre la financiación autonómica y local. En relación con los salarios de los políticos, bajo mi criterio creo que son realistas y bajos en comparación con los de otras capitales españolas y europeas.

El Ayuntamiento de Málaga ha tenido sensibilidad en esta materia, en tiempo de crisis y ha tenido una reducción salarial muy potente, con uno de los salarios más bajos de toda España. Algunos candidatos renunciaron a presentarse a las elecciones porque perdían dinero al ocupar un cargo público. Otros, entre los que se encuentra nuestra portavoz, Susana Carillo, dieron el paso adelante perdiendo hasta 25.000 euros de su sueldo en la empresa privada. Por esa parte, ha sido muy generosa y se ha sacrificado por su ciudad. Estos temas hay que verlos con mucho realismo. En el cuatrienio 2015-2019 tuvimos un sueldo inferior al de otros ayuntamientos y nadie dijo nada. En mi opinión, lo más importante es trabajar por el bien común y hacer una sociedad mejor.

¿Son más favorables sus relaciones con el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno , que con Susana Díaz?

Mis relaciones con Juanma Moreno son magníficas. He encontrado un presidente de la Junta de Andalucía abierto al diálogo y a la colaboración. El presidente reconoce el papel de las ciudades mientras Díaz lo ignoraba. Ahora hay transparencia en el Gobierno andaluz. Antes había opacidad. La diferencia entre ambos es como la noche y el día. Me parece un cambio revolucionario.

¿Cree que se celebrarán nuevas elecciones generales en noviembre?

No dispongo de una bola de cristal y no sé qué pasará pero creo que Pedro Sánchez intentará gobernar en solitario, con apoyo de Unidas Podemos, su socio preferente. España necesita un Gobierno ya, pero tampoco hay que tenerlo a cualquier precio, y menos con partidos que quieren romper la unidad de España. El presidente socialista en funciones debe de trabajar con realismo y sentido de Estado.