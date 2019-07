Vox garantiza que no se repetirán las elecciones en Madrid

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha garantizado este miércoles que no habrá repetición de elecciones en la Comunidad de Madrid y habrá un acuerdo, que está "muy avanzado", para sacar adelante el Gobierno autonómico.

Ortega Smith, en una rueda de prensa en el Congreso, ha afirmado que la fórmula de cómo se va a materializar ese acuerdo con el PP y Ciudadanos aún no se ha concretado, pero las políticas de Vox van a estar "perfectamente representadas" en la parte proporcional que les corresponde. "Que la izquierda pierda toda esperanza de gobernar en Madrid", ha avisado el dirigente de Vox. Igualmente, ha proclamado el "fracaso absoluto" de los "cordones sanitarios" en torno a su formación.

Sobre la posición que está teniendo el líder de Cs en Madrid, Ignacio Aguado, en las negociaciones, ha señalado que convencerle está siendo "bastante complicado" y ha reprochado que algunos dirigentes estén solo pendientes de la foto y de las formas y si el documento lleva dos o tres firmas.

En este contexto, ha hecho hincapié en que no serán ellos quienes pongan "pegas" a la forma en la que se presente el acuerdo. "El resultado va a llegar", ha remarcado, incidiendo en que para Vox lo importante no es estar en el Ejecutivo regional, sino un acuerdo en el que estén "perfectamente representadas" sus políticas en parte proporcional a su representación.

"Hemos venido a cambiar las políticas no a tener sillones", ha apostillado. "El cómo va a realizarse el acuerdo, no lo sé, pero garantizo que va a garantizar que no se aplicarán políticas de izquierdas por la cobardía o los complejos de otros", ha abundado el número dos del partido.