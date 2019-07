García Egea: "Sánchez sólo será presidente hipotecándose a los comunistas"

Esther Esteban Madrid

Es, sin duda, junto a Pablo Casado, la cara más conocida del nuevo PP. Desde la Secretaría General del partido maneja las claves y estrategias en tiempos revueltos de elecciones y pactos. Pasó en un plis-plas de ser un ingeniero de telecomunicaciones -doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena y experto en el procesado de señal cerebral y en las redes inalámbricas- a concejal, diputado y número dos del partido. Se maneja por la sede de la calle Génova y la Carrera de San Jerónimo como pez en el agua. Teodoro García Egea (Cieza, 1985) tiene un discurso de centro-derecha sosegado y tranquilo, sin estridencias pero defendiendo con pasión las señas de identidad del PP. Dice que Pablo Casado no quiere ser el líder de la oposición sino el presidente del Gobierno de España y que, aunque no desean una convocatoria electoral y Pedro Sánchez pretenda mantenerse en el Gobierno a toda costa, el PP está listo para ganarla. Califica la investidura como un espectáculo bochornoso donde "solo hemos asistido a una pelea de sillones" e insiste en que la abstención "habría sido un suicidio político".

Sánchez no ha sido investido tras su desencuentro con Podemos, ¿cómo valora el desenlace?

Es el desenlace más lógico que podía esperarse tras el bochornoso espectáculo al que las dos izquierdas nos han sometido en las últimas semanas. Tras semanas de reuniones, pactos, ministerios, de gobiernos crecientes y menguantes secretos, al final los señores Sánchez e Iglesias no han llegado a un acuerdo por un quítame allá ese sillón. Los españoles no se merecen que los políticos encargados de formar gobierno antepongan sus intereses personales a los de todos los ciudadanos. Ha sido incapaz de llegar a acuerdos con nadie. Se ha quedado solo a derecha e izquierda. Ni siquiera aunó los apoyos que obtuvo para desalojar del poder al Gobierno del PP en la vergonzosa moción de censura. Lo que ha quedado claro es que la izquierda sólo pacta para destruir. Sólo quieren mejorar la vida de sus dirigentes.

¿Es una buena noticia que no haya ministros de Podemos?

Pedro Sánchez sólo puede ser presidente del Gobierno hipotecándose a los comunistas. Desconozco si serán capaces de repartirse el pastel quedando contentos, pero insisto en que los españoles no se merecen una izquierda incapaz de preocuparse por sus problemas y dispuesta a mantener al país bloqueado con tal de ocupar un sillón más. Da igual si hay ministros de Podemos o no, Sánchez ha demostrado ser lo suficientemente radical en sus políticas regresivas como para que estemos preocupados.

¿Vamos a un escenario de elecciones generales? ¿Cuáles serían las consecuencias de la parálisis?

La EPA apunta los peores datos de empleo desde 2009, las autonomías no pueden mejorar su sistema de financiación, el Gobierno de España se está convirtiendo en la preocupación de Europa por la incapacidad del señor Sánchez de llegar a acuerdos... No sé si esa incapacidad se materializará en unas nuevas elecciones o no, pero espero que, si se llegan a producir, los españoles tomen buena nota de la irresponsabilidad con la que Pedro Sánchez está gestionando los resultados que consiguió en las últimas.

"El coste de no llegar a un acuerdo para Podemos y Pedro Sánchez sería inasumible"

¿Si hubiese elecciones, el PP tendría tiempo de recomponerse?

Descartábamos unas nuevas elecciones por el hartazgo de la gente. No es de recibo que el señor Sánchez someta al país a una nueva cita electoral, que no le conviene a nadie, ni tampoco a Podemos, por lo que no descarto que lleguen a un acuerdo. El coste de no llegar para Podemos y PSOE sería inasumible, porque su electorado no lo permitiría.

¿Tendríamos una legislatura corta si hay gobierno en septiembre?

Yo no apostaría porque Sánchez vaya a terminar la legislatura viendo el espectáculo de la investidura.

¿Una coalición sería un handicap en Europa con un Brexit duro?

Sánchez es el primer presidente en la historia de este país que puede abrir la puerta del Consejo de Ministros a los populistas de extrema izquierda. Ser ministro del Gobierno de España es un honor que pocos ciudadanos tienen, y los votantes no van a tolerar un juego de sillas, donde lo único que importa es el nombre de la silla. Es vergonzoso que no hayamos visto ni un solo documento programático en esta negociación, que se ha hecho con nocturnidad, alevosía y ocultismo.

¿Qué le parece que el foco de la investidura estuviera en el enfrentamiento de Iglesias y Sánchez?

En la investidura se demostró claramente que la petición de una abstención al PP era una mera estrategia de blanqueamiento. El PSOE pretendió utilizarnos, pero ni coló ni cuela. Su única estrategia es hacer a Sánchez presidente a toda costa.

¿Dudásteis sobre una posible abstención en reciprocidad a lo que los socialistas hicieron hace años?

No, no ha habido dudas. Se ha demostrado que el presidente no es una persona fiable. Entregarle unos años la Presidencia de Gobierno después de lo que hemos visto en la investidura era un suicidio político para el PP. Permitir la Presidencia del señor Sánchez hubiera sido un error político enorme.

El argumento 'abstenerse para evitar a los independentistas en el poder', ¿ ni era ni es factible?

Ya hemos visto como, en cuestión de horas, el PSOE pasó de pedir una decisión a los constitucionalistas a tender la mano a Podemos. Se ha demostrado que mientras nos pedía que nos abstuviéramos ya tenía en marcha un proceso de negociación paralelo, oculto, que se estaba produciendo a la vez que apelaba a nuestra responsabilidad de Estado. A eso se le llama hacer trampas.

¿A eso se refería Casado cuando habló de juego de trileros?

La estrategia de Sánchez pasaba por ser presidente a toda costa. Él había elegido a sus socios en junio, pactando en CCAA y ayuntamientos con Podemos y separatistas. Si había elegido, ¿qué pretendía pidiendo la abstención al PP y a Cs? Aparentar que quería pactar con los constitucionalistas, lo que se ha demostrado falso. Por eso Pablo Casado habló de juego de trileros.

¿Qué le ofreció a Casado en los encuentros que no fue Rivera?

Siempre iremos cuando nos convoque el presidente del Gobierno para hablar del futuro del país. Él no ofreció nada, pero nosotros ofrecimos una estabilidad para la legislatura en materia presupuestaria. Le reclamamos que no se subieran impuestos y ofrecimos pactos de Estado en materias de vital importancia como pensiones, reforma de la Ley Electoral que impidan los bloqueos, etc. Es llamativo que haya ofrecido modificar el artículo 99 de la Constitución, porque es lo que le propusimos, pero en otra fórmula.

¿Fue una propuesta del PP?

Sánchez intentó presentar como propia la reforma de un artículo constitucional para evitar los bloqueos, pero para hacer eso no es necesario reformar el 99. Le hablamos de la prima de mayoría o la segunda vuelta. Una modificación del artículo de la Constitución es difícil de obtener con una fragmentación parlamentaria como esta. Él sabe que esa propuesta es inviable.

"Un Consejo de Ministros con Podemos subirá la media en 700 euros al año"

¿Ha habido pactos ocultos aunque filtrasen las conversaciones?

Todas las negociaciones que ha hecho el PP han tenido luz y taquígrafos, en todas ha habido un documento de por medio, tanto con Cs como con Vox, y han podido ver cuáles eran nuestros objetivos para ejecutar un programa concreto y que no hubiera engaños. Entre el PSOE y Podemos no ha habido ni un solo documento programático, y eso es un desprecio absoluto a las ideas y los principios que pudieran representar su gobierno.

Esa partida era también una cuestión de ERC, PNV, Bildu, etc.

Es llamativo que el PSOE acusaba al PP de no saber llegar a acuerdos, y resulta que habíamos conseguido consensos con más de una decena de partidos, y ellos, el día de la investidura sólo consiguieron un voto más. Pedro Sánchez en la primera votación demostró su debilidad y su nulo talante negociador. Es un fracaso rotundo de aquellos que querían acabar con el bipartidismo y cuando han llegado al gobierno han pasado dos meses sin un acuerdo. Sánchez ha dejado clara su soledad y ha fracasado rotundamente. No ha sido investido presidente y el fracaso es evidente.

¿Se ganó en el debate Casado el lugar del líder de la oposición?

La firmeza no está reñida con la contundencia. Nosotros podemos ser contundentes y firmes sin necesidad de ser agresivos. Pablo Casado demostró que puede poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno sin necesidad de recurrir al insulto ni a la descalificación. El título de líder de la oposición a nosotros no nos interesa. Al PP lo que le interesa es conseguir que Pedro Sánchez no gobierne, y transformar España gobernando España. Pablo Casado no quiere ser el líder de la oposición, quiere ser el presidente del Gobierno de España.

"El problema catalán es uno de los peajes que el PSOE tendrá que pagar a los independentistas"

¿Qué le pareció la estrategia de Rivera, llamando al PSOE banda, o hablando de habitaciones del miedo?

No comento las estrategias de otros partidos. En el PP tenemos claro que queremos aglutinar a todos los españoles que están a la derecha del PSOE, y así vamos a seguir.

¿La imagen del PP ocupando una pequeña parte de los escaños del hemiciclo ha sido demoledora?

Nuestro objetivo es que en la próxima legislatura volvamos a ocupar muchos más escaños. Al final de lo que se trata es de que los votantes vean un partido serio, fiable y que tiene un rumbo y una estrategia clara. Es cierto que, en las generales no tuvimos un gran resultado, pero tres semanas después recuperamos muchísimos votos. Tenemos más de 20.000 concejales, mientras que el siguiente partido, que es Cs, tiene apenas dos mil, y Vox quinientos. Antes de las generales tocamos suelo, y desde entonces no hemos parado de crecer. El PP está en una curva ascendente.

¿Va ha haber gobierno en Madrid?

El acuerdo de Murcia es un preludio muy importante para que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta.

¿Qué le pareció la poca importancia que tuvo Cataluña?

Todo el mundo estaba viendo que en el centro del hemiciclo había un gran elefante morado con un lazo amarillo, pero él no lo nombró. ¿A qué tenía miedo?, porque es evidente que el señor Pedro Sánchez, cuando obvia algo, lo hace de forma deliberada. Estaba claro que quería evitar como fuera el tema porque tal vez el asunto de Cataluña es uno de los peajes que tendrá que pagar a los independentistas.

¿Es un buen augurio para Sánchez que el FMI haya revisado al alza el crecimiento de España?

Todo lo que está haciendo Pedro Sánchez es gracias a los Presupuestos de Mariano Rajoy. Todas las subidas en las mejoras salariales, la inauguración de infraestructuras, y todo lo que está haciendo es con los presupuestos aprobados por el PP y ya veremos si no tiene que seguir prorrogándolos un año más. Resulta llamativo que, Podemos y PSOE saquen pecho de haber aplicado las medidas del PP.

¿Qué le parecen las medidas del PSOE sobre revolución digital, innovación o empleo?

Me parecen humo. En materia de innovación dijo que iba crear una agencia que ya existe, tanto en la Agencia de Innovación, como en el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDTI. Además, debe de desconocer que hay otras muchas agencias que orbitan alrededor y prestan un servicio a la comunidad investigadora. Las cuestiones que ha planteado en materia tecnológica está bien mencionarlas, pero tendría que explicar, por ejemplo, por qué, bajo su presidencia se ha permitido que, en la capital mundial del móvil, que es Barcelona, no se pueda pedir un VTC a través del teléfono móvil porque empresas como Uber y Cabify han dejado de operar allí. Además, muchas de las medidas que propuso las había planteado yo mismo en el Parlamento.

"Entregar la Presidenciaa Sánchez era un suicidio político para el PP"

¿Y en materia de empleo, en plan de digitalización, etc.?

Cuando Sánchez habla de transformación del empleo, o de la necesidad de regular la nueva era digital, lo primero que debe hacer es pensar en las consecuencias de su legislación prohibitiva, porque la cuarta revolución industrial puede liderarla España, pero no prohibiendo ni restringiendo. Lo que está haciendo es que en pleno Brexit las empresas en vez de mirar a España miren a otros sitios.

¿Puede volverse contra del PSOE su dependencia de EH-Bildu e independentistas?

A Pedro Sánchez le da igual. Ha pactado con los del pacto de Tinell, con ERC, y con cualquiera que pueda darle su confortable situación en Moncloa. Ha aceptado el apoyo de Bildu por primera vez en la historia. Pero allá él con sus amistades. Desde luego para subir impuestos y para arruinar a familias españolas y a las clases medias con nosotros no van a contar.

¿Por qué dice que van a arruinar a las clases medias?

Porque abrirle la puerta de consejo de ministros a Podemos y aplicar el programa impositivo de ambos supondrá que los españoles tengan que pagar más impuestos. De media, según nuestros cálculos, supondría una media de 700 euros al año para cada uno de nosotros, y eso es asfixiante para muchos.

Como ingeniero de telecomunicaciones, ¿qué opina del impacto de la tasa Google en una economía subordinada como esta?

Creo que España debería de analizar muy bien qué tipo de impuestos pone y a qué actividades. El mensaje que estamos lanzando es demoledor contra aquellos que quieren impulsar la innovación. Si queremos ser un país atractivo a la inversión tecnológica, lo primero que tenemos que hacer es bajar los impuestos, porque en un mundo global donde uno puede instalarse con la misma tranquilidad en España que en Singapur, quien da más facilidades se lleva el gato al agua. Y yo no estoy de acuerdo con poner un impuesto a las tecnológicas.