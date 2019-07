Fracasa la última intentona: Unidas Podemos insiste en Trabajo y el PSOE rechaza su propuesta

Eduardo Ortega Socorro Madrid

El primer intento de investidura de Pedro Sánchez está tocado de muerte, y no solo por los desencuentros entre el PSOE y Unidas Podemos de ayer. Y es que la formación morada presentó hoy mismo una última propuesta de gobierno de coalición, que fue rechazada por los socialista. Acceda a toda la información sobre la investidura en directo.

La apuesta de los 'morados' es una vicepresidencia de Derechos Sociales y de Igualdad, con competencias para reformar el sistema de cuidadanos y dependencia y asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. A esto hay que sumar el Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Ciencia y Universidades y el de Trabajo, en el que insiste Unidas Podemos.

Sin embargo, los socialistas descartan esta fórmula. "El PSOE se mantiene en la oferta que ya formuló a Unidas Podemos. Es más de lo mismo. Recordamos que no hay carteras de primera ni de segunda. Todas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos y forman parte de Consejo de Ministros de España", indican fuentes de Ferraz.

De esta manera, no se van a mover un ápice de la oferta de una vicepresidencia de Asuntos Sociales y ministerios de Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo, e Igualdad, una propuesta que no convence ni gusta a los 'morados', que a cierre de esta información están decidiendo su voto. Cabe preguntarse si será un 'no' categórico o una abstención que permita dejar abierta la negociación para una segunda vuelta de la investidura en septiembre.