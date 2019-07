El PSOE está convencido de que alcanzará un acuerdo con Unidas Podemos tras la renuncia de Iglesias

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se ha mostrado convencida de que el PSOE va a alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos de cara la investidura de Pedro Sánchez tras el paso atrás de Pablo Iglesias. Ayer, el líder de Podemos rechazó ser la excusa para que Pedro Sánchez no pudiera formar un gobierno progresista.

Lastra ha calificado de "oportunidad" la situación que se ha abierto este el viernes después de que Pablo Iglesias anunciara que para facilitar el acuerdo entre la izquierda renunciaba a entrar en el Consejo de Gobierno.

Para Lastra con la renuncia de Iglesias "se abre una oportunidad" que "todos estábamos esperando" para alcanzar un acuerdo. "Estamos convencidos de que vamos a alcanzar un acuerdo que dé respuesta a los millones de personas que el 28 de abril votaron por un Gobierno de progreso".

Con todo, ha indicado que todavía hay que hablar del programa, algo para lo que van a trabajar en las próximas horas "con discreción y lealtad". La número dos del PSOE ha indicado que la postura de su partido se mantiene, pero que están dispuestos a hablar de programa, de reformas y "de la participación de Podemos en el Gobierno".

De cara a los posibles acuerdos, ha señalado que existe la experiencia previa de 12 meses de Gobierno y del acuerdo presupuestario "que no salió adelante por la derecha y el independentismo".

Podemos, a la espera

Por otra parte, la decisión del secretario general de Podemos ha sido muy bien acogida en su entorno, tanto dentro de su partido como de las confluencias, hasta el punto que las fuentes hablan de "unidad interna total".

No obstante, mientras unos creen que el paso de Iglesias permitirá desbloquear las negociaciones y pactar el gobierno de coalición demandado desde el inicio de las conversaciones por Unidas Podemos, otros no son optimistas y piensan que, a pesar de esto, no habrá acuerdo. En cualquier caso, todos coinciden en que hay una oportunidad, aunque queda poco tiempo para lograrlo. A las 12 de la mañana de este lunes tendrá lugar el discurso del candidato a ser investido presidente del país, Pedro Sánchez.